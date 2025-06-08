آمنة الضحاك: الإمارات ماضية في التزامها بحماية المحيطات وتعزيز استدامتها كمورد حيوي محلياً وعالمياً

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن دولة الإمارات ماضية في التزامها بحماية المحيطات ومنظومتها البيئية وتعزيز استدامتها كمورد حيوي محلياً وعالمياً.

وقالت بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات: "تغمر المحيطات أكثر من 70% من سطح كوكبنا، وتعتبر بلا شك عنصراً أساسياً في حياة البشر وسبل عيشهم. إنها شريان الحياة لكوكبنا؛ تنظم المناخ، وتوفر الغذاء، وتحتضن عدداً لا يحصى من النظم البيئية. ومع ذلك، تواجه محيطاتنا تحديات غير مسبوقة؛ بدءاً من آثار التغير المناخي، التي تتجلى في ابيضاض الشعاب المرجانية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وصولاً إلى الضغوط الناتجة عن ممارسات الصيد غير المستدامة، الأمر الذي يُعرّض سلامة المحيطات للخطر".

مضيفة: "بصفتنا دولةً ترتبط بالبحر ارتباطاً وثيقاً، فإننا نعي حجم هذه التحديات وضرورة التحرك العاجل لمواجهتها. ونحن ملتزمون بأداء دور ريادي في إيجاد الحلول المناسبة، واضعين نصب أعيننا مسؤوليتنا في حماية هذه الموارد الثمينة من أجل الأجيال القادمة. ولذلك، نواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف من هذه التهديدات، واستعادة عافية أنظمتنا البيئية البحرية".

وأضافت الضحاك: "نحتفل باليوم العالمي للمحيطات هذا العام تحت شعار "روعة المحيط؛ وصون ما يعيننا على البقاء"، وهو شعار ينسجم بعمق مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام. إنه تذكير بقيمة البحار والمحيطات التي لا تُقدّر بثمن، وتأكيد على الحاجة الملحة لحمايتها من التلوث، والصيد الجائر، وآثار التغير المناخي. لقد حققنا إنجازات ملموسة في مجال حماية أشجار القرم وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية. حيث يجري تنفيذ مشروع طموح لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي باستزراع أكثر من 4 ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030. كذلك نعمل على تحقيق هدفنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول عام 2030. وهي أهداف لا يمكن بلوغها إلا بتكاتف الجهود والعمل المشترك".

وأشارت إلى تعاون الإمارات الدولي لحماية المحيطات، قائلة: "لا يقتصر التزامنا على مياهنا الإقليمية فحسب، بل يتعداها إلى نطاق أوسع؛ إذ تفخر دولة الإمارات بكونها أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى "تحالف 100%"، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة من خلال اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، وتدعو الدول الساحلية إلى الالتزام بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة ضمن نطاقها".

في اليوم العالمي للمحيطات، أدعوكم جميعاً للاضطلاع بمسؤولياتكم وحمل رسالة حماية المحيطات. لا تدخروا جهداً لإثراء معرفتكم حول خيارات المأكولات البحرية المستدامة، وقلّلوا من استخدام البلاستيك، وادعموا المنظمات التي تكرّس جهودها لحماية المحيطات. اغرسوا في نفوس أطفالكم حبّ البحار ومعرفة عجائبها. فكلّ خطوةٍ، مهما بدت بسيطة، تُحدث فرقاً. لنعمل معاً على استعادة حيويّة محيطاتنا والحفاظ على "عجائب المحيط" للأجيال القادمة.