محمد بن زايد: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، عن سعادته بلقاء إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حيث تبادلوا التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في إنستغرام: "سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات، تبادلنا التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة ويديم على وطننا نعم الأمن والاستقرار والازدهار".