الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 06:43.

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 45:08 والمد الثاني عند الساعة 19:13

الجزر الأول عند الساعة 14:13 والجزر الثاني عند الساعة 02:14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 39 28 85 25

دبي 38 27 85 25

الشارقة 38 27 85 25

عجمان 39 28 80 30

أم القيوين 40 27 80 30

رأس الخيمة 38 27 75 20

الفجيرة 37 29 85 25

العـين 41 26 75 20

ليوا 41 25 85 15

الرويس 39 25 85 25

السلع 40 26 70 25

دلـمـا 38 29 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 85 45

أبو موسى 37 29 90 45