رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" - خلال اتصالات هاتفية - التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب سموه والقادة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.