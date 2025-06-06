ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف منافع سكنية للمواطنين في الإمارة بـ 4.62 مليارات درهم

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليارات درهم، استفاد منها 3052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.

وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليارات درهم، استفاد منها 2862 مواطناً ومواطنة.

كما تشمل الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 212 مليون درهم، استفاد منها 190 مواطناً ومواطنة.

ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2025 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة ودعم استقرارها، وتمكينها من الإسهام والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، بما ينسجم مع أهداف «عام المجتمع 2025» الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.

وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي هذا العام إلى 11 ملياراً و38 مليون درهم.

• 3052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة عدد المستفيدين من حزمة المنافع السكنية.