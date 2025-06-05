"مساند".. حقيبة طبية ذكية لدعم الحجاج بحلول ابتكارية

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع شركة "دكتوري" للتكنولوجيا الصحية، الحقيبة الطبية الذكية "مساند"، والتي تم تصميمها وتصنيعها داخل مرافق مختبر الشارقة المفتوح للابتكار "سويلاب"، ضمن المبادرات الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم الحجاج خلال موسم الحج لعام 1446 هـ.

وتُعد "مساند" وحدة طبية متنقلة متقدمة، مجهزة بأدوات تشخيص سريعة وفعّالة، طُورت باستخدام تقنيات حديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع المضاف، والقطع بالليزر، إلى جانب تصميم الدوائر الإلكترونية، في بيئة متكاملة تجمع بين الخبرات الهندسية والابتكارية التي يوفرها المجمع.

وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن "مساند" تمثل نموذجاً عملياً لتفعيل دور المجمع في تحويل الأفكار الابتكارية إلى حلول ملموسة تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن موسم الحج يمثل فرصة مثالية لاختبار هذه الابتكارات في بيئة واقعية.

وقال المحمودي: "نعمل من خلال شراكاتنا مع القطاع الخاص على تعزيز منظومة البحث والتطوير في القطاع الصحي، وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم المبتكرين، وتسهم في دعم الجهود الطبية خلال موسم الحج وغيره من الفعاليات الإنسانية المهمة".

وتتميز الحقيبة الذكية بخاصية الاتصال المباشر بشبكة من الأطباء المتخصصين، ما يتيح إمكانية التشخيص عن بُعد وتقديم الرعاية الصحية خاصة في المناطق التي يصعب الوصول فيها إلى المرافق الصحية، وهو ما لاقى اهتماماً كبيراً من الجهات الطبية والرقابية خلال موسم الحج الحالي.

من جانبه، أعرب أسامة شمسي باشا، الشريك المؤسس ورئيس العمليات في شركة "دكتوري"، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن "مساند" تمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية المتنقلة، بفضل البيئة التقنية المتطورة التي يوفرها مختبر "سويلاب" وفريق العمل المتخصص.

وأوضح أن الشراكة مع المجمع امتداد لتعاون مثمر شمل تطوير حلول سابقة مثل "كرسي دكتوري"، وهو ما يعكس البيئة الحاضنة للابتكار التي يدعمها المجمع.