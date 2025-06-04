طقس العيد.. حار نهاراً معتدل ليلاً مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس حاراً على المناطق الداخلية وحاراً نسبياً على السواحل نهاراً ومعتدل الحرارة بوجه عام ليلاً وفي الصباح الباكر وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية من الدولة خاصة يومي السبت والأحد .

وذكر المركز أنه من المتوقع زيادة الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية من الدولة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً ومع السحب وتكون مثيرة للغبار، والبحر مضطرب يوم الخميس في الخليج العربي يصبح خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 35 – 41

المناطق الداخلية 41 – 46

المناطق الجبلية 28 – 35

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 26 – 33

المناطق الداخلية 25 – 30

المناطق الجبلية 26 – 31