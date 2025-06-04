‏شرطة دبي تحدد 6 مناطق لـمدافع عيد الأضحى المبارك

حددت القيادة العامة لشرطة دبي، 6 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الأضحى المبارك.

وقال المقدم عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، إنهم اتخذوا الترتيبات اللازمة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع الـ 6، والتي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، ومصلى العيد في منطقة أم سقيم، ومصلى العيد في منطقة ند الحمر، ومصلى العيد في منطقة البرشاء، ومصلى العيد في منطقة البراحة، ومصلى العيد في منطقة حتا.