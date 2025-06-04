حاكم أم القيوين يُعين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً له

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الدستوري رقم "1" لسنة 2025 ، تم بموجبه تعيين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً لحاكم إمارة أم القيوين .

ونص المرسوم على إلغاء كافة المراسيم الدستورية السابقة .. المرسوم رقم "1" لسنة 2004 والمرسوم رقم "1" لسنة 2007 ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية .