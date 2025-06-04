حاكم عجمان يوجه هيئة الأعمال الخيرية العالمية بتكثيف العمل الإنساني في سورية

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، هيئةَ الأعمال الخيرية العالمية بتكثيف العمل الإغاثي والإنساني في سورية، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها العديد من المناطق هناك.

واطّلع سموّه، في مجلسه بالديوان الأميري، على الجهود التي تبذلها الهيئة في المجالات الإنسانية المختلفة، وعلى برامجها الهادفة إلى دعم الأشقاء الذين يعيشون ظروفاً صعبة في بعض المناطق السورية، ومساعدة اللاجئين والنازحين في عدد من الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، والوفد المرافق له.

وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشعب السوري، مؤكداً وقوفها إلى جانبه في ظل هذه الظروف الصعبة، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدته على التخفيف من معاناته.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إن هذه المواقف الداعمة والمساندة للأشقاء والأصدقاء في أوقات الأزمات ليست غريبة على قيادة وشعب دولة الإمارات، بل هي امتداد لمسيرة الخير التي أسّس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان سبّاقًا في مد يد العون إلى الدول المنكوبة والمتأثرة بالحروب في مختلف أنحاء العالم.

وأعرب الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، على توجيهاته، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُجسّد حرص القيادة الرشيدة على دعم القضايا الإنسانية، ومشيرًا إلى أن المضي قدمًا في دعم المحتاجين يشكّل الدافع الأكبر الذي يعزز مسيرة الهيئة وريادتها، لا سيّما في المجالين الإغاثي والتنموي، اللذين يشملان تقديم المساعدات الغذائية، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

يشار إلى أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية، نفّذت مؤخرًا عددًا من المشاريع الخيرية والإنسانية في سورية، بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، شملت توزيع طرود غذائية، وكسوة عيد، وكراسٍ لذوي الهمم، كما تفقد وفد الهيئة احتياجات المناطق المتضررة من الحرب، بما في ذلك صيانة الآبار، وترميم المدارس، ومشاريع الطاقة الشمسية، وغيرها.