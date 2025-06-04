«التعليم والمعرفة»: «أبوظبي لألعاب المدارس والجامعات» أرست معياراً عالمياً

أكدت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي أن بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات أرست معياراً عالمياً في نسختها الرابعة، مسجّلةً مشاركة قياسية تجاوزت 33 ألف طالب وطالبة من 389 مدرسة و13 جامعة في إمارة أبوظبي، في موسم استثنائي بتاريخ البطولة.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة، الدكتورة بشاير المطروشي، أن النسخة الرابعة، التي اختُتمت أخيراً، شهدت تكريم 2781 طالباً وطالبة وتسع مدارس، نظير أدائهم الرياضي المتميّز.

وأشارت إلى أن البطولة نجحت في تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين الشباب من القدرات التنافسية، وتعزيز ارتباط الطلبة بالرياضة من خلال برامج نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة واستدامة النشاط الصحي لدى فئة الطلبة.

وأضافت أن إدراج أربع رياضات جديدة ضمن منافسات البطولة، وهي الجوجيتسو، والشطرنج، والجري للمسافات، وتنس الطاولة، شكّل نقطة تحوّل في جهود التوسّع بالأنشطة الرياضية، ليصل إجمالي الرياضات المعتمدة إلى 14 رياضة، بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية.

وأكدت حرص الدائرة على تطوير البطولة في نسخها القادمة، من خلال تبني برامج ومبادرات نوعية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة التربية والتعليم، بما يعزز من دورها المحوري في تمكين الطلبة من المهارات والقدرات التي تسهم في بناء جيل رياضي متميّز.