أمير الكويت ومنصور بن زايد يبحثان تعزيز التعاون

استقبل صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أمس، في قصر بيان، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الذي قام بزيارة رسمية إلى الكويت.

ونقل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب السموّ أمير دولة الكويت، وتمنياته لسموّه موفور الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل أمير الكويت سموّه تحياته إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرفعة والرخاء.

واستعرض سموّ أمير دولة الكويت وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان - مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وفرص تعزيز آفاقهما، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين في هذا السياق حرصهما على مواصلة تنمية التعاون والبناء على العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي ترتكز على الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة.

حضر المباحثات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد الزعابي، وسفير الدولة لدى دولة الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وعدد من المسؤولين.

كما حضرها من الجانب الكويتي سموّ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وأقام سموّ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، مأدبة غداء تكريماً لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

وكان سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق، أمس، إلى دولة الكويت، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية.

وغادر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دولة الكويت الشقيقة في ختام زيارته الرسمية التي قام بها أمس.

وكان في وداع سموّه، لدى مغادرته مطار الكويت الدولي، والوفد المرافق، سموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، وعدد من سموّ الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.