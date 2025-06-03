الإمارات والكويت توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت اليوم عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى الكويت.

وتهدف الاتفاقيات، التي جرى توقيعها في قصر بيان، إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات وبناء شراكات فاعلة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وأولوياتهما التنموية.

وتشمل الاتفاقيات والمذكرات التالي :

- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، وقعها من جانب دولة الإمارات عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن الجانب الكويتي الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي وزير الصحة.

- مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، وقعها خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية.

- مذكرة تفاهم في مجال النقل البري وأصول الطرق، وقعها سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتورة نورة محمد المشعان وزيرة الأشغال العامة.

- مذكرة بشأن التعاون في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية، وقعتها شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، والدكتورة أمثال هادي الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

- مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقعها من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الكويتي خليفة ضاحي العجيل العسكر وزير التجارة والصناعة.

- مذكرة تفاهم في المجال التربوي والتعليمي، وقعتها سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومن الجانب الكويتي وقعها سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وزير التربية.

- مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز، وقعها سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وطارق سليمان الرومي وزير النفط الكويتي.

- مذكرة بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال القانوني، وقعهما من جانب الإمارات عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومن الجانب الكويتي ناصر يوسف السميط وزير العدل.

- مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وقعها سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وقعها محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

- مذكرة في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وقعها من جانب الإمارات اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومن الجانب الكويتي اللواء علي مسفر العدواني وكيل وزارة الداخلية - بالتكليف.

كما جرى في وقت سابق توقيع اتفاقية "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها "إم جي إكس" و"بلاك روك" و"جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" و"مايكروسوفت"، لتتوسع وتضم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إضافة إلى توقيع عقد بين وزارة الدفاع الكويتية ومجموعة إيدج الإماراتية لشراء وتسليم عدد من الزوارق الصاروخية فئة "فلج 3".