ارتفاع متوسط الحرارة 3 درجات خلال يونيو الجاري



أفاد المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أن تزداد درجات الحرارة وتشهد الدولة أطول نهار خلال شهر يونيو الجاري، وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا بالمقارنة بشهر مايو الماضي.



وتفصيلا ، ذكر تقرير أصدره المركز الوطني للأرصاد حول السمات المناخية خلال يونيو الجاري، أن هذا الشهر وتحديدا خلال الثلث الأخير منه ، يوم 21 تتعامد الشمس ظاهريا على مدار السرطان (23.27 درجة شمالا)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذانا ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريبا.



وأشار إلى أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة يضعف ويتراجع خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر.

وتظهر كميات من السحب أحيانا على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر قد يتخللها سقوط أمطار، وتقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.



واستعرض المركز إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية خلال شهر يونيو في السنوات الماضية، حيث يتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 33.0 و 35.7°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.8 و 42.7 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.8 و 29.4 °م، وأعلى درجة حرارة عظمى 52° سجلت في الياسات سنة 2010 ، و أقل درجة حرارة سجلت سنة 2004 والتي بلغت 14.1 °م.



وسجل متوسط سرعة الرياح في هذا الشهر 13 كم/ساعة، و أعلى سرعة رياح كانت 125.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010، و أعلى هبه رياح 125.2 (كم/س) سجلت في جبل مبرح سنة 2010.



وسجل متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43 %.، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 87 %، و متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 27 %.



وسجل أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب في هذا الشهر خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 12 أيام ضباب و 6 أيام ضباب خفيف، وسجل أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على في سنة 2007.