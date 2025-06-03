بلدية الشارقة تحذّر من تداول مياه زمزم وتدعو المستهلكين للامتناع عن شرائها من الأسواق المحلية

دعت بلدية مدينة الشارقة جميع المنشآت التجارية العاملة في المدينة، بمختلف أنشطتها، إلى الالتزام التام بعدم تداول أو عرض أو بيع مياه زمزم، مؤكدة أن بيع هذه المياه مخالف للأنظمة المعمول بها.

وشددت البلدية في بلاغ توعوي على أهمية التقيد بالتعليمات، لما لهذا النوع من المخالفات من آثار تتصل بالصحة العامة والممارسات التجارية السليمة.

كما حثّت البلدية المستهلكين على الامتناع عن شراء مياه زمزم من الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتابع مدى الالتزام، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال على الرقم 1993.