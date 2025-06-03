حملات مكثفة لـ «بلدية دبي» خلال «الأضحى»

تكثف بلدية دبي حملاتها الرقابية الميدانية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وتستهدف متابعة التزام المنشآت والفعاليات النشطة في مجالات سلامة الأغذية، والصحة والسلامة العامة، والصحة البيئية، والتأكد من اتباعها المعايير والاشتراطات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة، وتوفر منظومة غذائية وصحية مستدامة.

وخصصت نحو 150 مفتشاً ومراقباً متخصصاً في مجالات التفتيش الغذائي، والصحة البيئية، والسلامة العامة، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، إضافةً إلى المساكن العمالية، وفق برامج وعمليات رقابية متكاملة تغطي مناطق إمارة دبي كافة.

وتنفذ فِرَق سلامة الغذاء زيارات تفتيشية ورقابية مكثفة على مختلف المؤسسات الغذائية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وتشمل الزيارات: الأسواق، ومحال بيع التجزئة، والملاحم والمراكز التجارية، بهدف التحقق من مدى التزام هذه الفعاليات بالمعايير والاشتراطات الخاصة بسلامة الأغذية في جميع مراحل تحضير الطعام، وعمليات الحفظ والتخزين والنقل الآمن. كما تستهدف الحملات التأكد من مدى الالتزام بالصحة البيئية في المنشآت الفندقية، والصالونات ومراكز التجميل، والمقاهي التي تُقدم الشيشة، ومناطق الألعاب والفعاليات، ودور السينما.