"الهوية والجنسية" تحصد 4 جوائز دولية من مجلس هارفارد للأعمال

حصدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 4 جوائز مؤسسية متميزة من جوائز مجلس هارفارد للأعمال لعام 2025، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي عقد في 27 مايو 2025 بالعاصمة البريطانية لندن.

وخلال حفل التكريم الذي عقد على هامش المؤتمر، حصلت الهيئة على جائزة "أفضل جهة في تحسين جودة الحياة"، لتفانيها في رفع مستوى رفاهية المجتمع وخدمة المتعاملين، كما حصدت جائزة "أفضل جهة في تطبيق التطبيقات الخضراء"، تقديرًا لجهودها في تبني الحلول المستدامة، كما حصلت على جائزة أفضل جهة في مجال الشراكة المؤسسية، لتميزها في بناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء، وأخيرًا، نالت الهيئة جائزة "أفضل جهة في المرونة المؤسسية" لتكون مثالًا على التكيف والابتكار في بيئة العمل.

وتسلم الجوائز الأربع خلال حفل التكريم وفد الهيئة في المؤتمر برئاسة سعادة العميد طارق بن ربيعة المدير التنفيذي لقطاع الموارد المالية والشؤون الإدارية بالإنابة.

وبهذه المناسبة، أعرب اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، عن سعادته بحصول الهيئة على الجوائز الأربع من مؤسسة دولية مرموقة ومشهود لها بالمصداقية والكفاءة وهي مجلس هارفارد للأعمال، مؤكدًا أن تلك الجوائز تعزز ريادة الهيئة في مجال العمل الحكومي المؤسسي محليًا ودوليًا بما يدعم مكانة الإمارات الريادية في مجال الخدمات والحوكمة المؤسسية.

وأشار إلى حرص الهيئة على استيفاء معايير الجودة والتميز والحكومة المؤسسية بما يؤدي إلى ابتكار نموذج خدمي ومؤسسي يشكل نبراسًا للمؤسسات الحكومية في الدولة والعالم، لافتًا إلى أن جهود الهيئة في هذا المجال أثمرت هذا الإنجاز الجديد المتمثل في الحصول على الجوائز الأربع.

وأشاد بجهود فرق العمل المعنية بالهيئة ورغبتها الأكيدة في تحقيق المصلحة الوطنية والمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة وريادته عالميًا، من خلال تطوير بيئة العمل وفق أعلى معايير الجودة والتميز.