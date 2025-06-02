"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري

بحث الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع مونيكا شموتز كيرجوز مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد السويسري ، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري، والتأكيد على متانة العلاقات التي تحظى بدعم القيادة الحكيمة في كلا البلدين، وما تتمتع به من أسس قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لما فيه خير الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الذي جرى أمس في أبوظبي كل من سارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض جهود دولة الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.، وأكد علي النعيمي، أهمية الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، حيث تعد من الأدوات الرئيسة المعبرة عن تطلعات الشعوب، وتؤدي دور محوري في دعم أهداف ومسارات التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والازدهار، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعد كافة.

من جانبها أكدت مونيكا شموتز كبرجوز، حرص الاتحاد السويسري على تعزيز مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات، مشيدة بنهجها المستند إلى إقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف دول العالم، بما يخدم أهداف التنمية والسلام الدوليين.