انخفاض تدريجي في الحرارة غداً

توقّع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة غداً، محذّراً من نشاط الرياح المحملة بالغبار.

وذكر أن طقس اليوم سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س.

وتوقّع أن يكون طقس غدٍ رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، وصحواً وغائماً جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً محملة بالغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س.

وتوقّع أن يكون طقس بعد غد مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س.

أمّا طقس الخميس المقبل فسيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س.

• طقس اليوم سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، مع فرصة لتشكّل الضباب.