85 حاجاً من موظفي حكومة دبي يغادرون إلى الأراضي المقدسة

شهد مطار دبي الدولي، مبنى 3، أمس، انطلاق 85 حاجاً ضمن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لعام 1446هـ، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

ووُدِّع الحجاج في أجواء إيمانية في إطار اهتمام حكومة دبي بتقديم الدعم الكامل والرعاية اللازمة لهم طوال رحلتهم، ومن المنتظر أن تنطلق البعثات الأخرى من الدولة خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، التي حرصت على تقديم مختلف أشكال الدعم للحجاج قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، وتضمنت توزيع هدايا رمزية، إلى جانب إجراء فحوص طبية، للتأكد من جاهزيتهم الصحية لأداء مناسك الحج.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، إن مبادرة إرسال حجاج من موظفي حكومة دبي، التي أطلقها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في عام 1979، مستمرة وتشهد مشاركة أعداد كبيرة من الموظفين.

وأوضح أن الدائرة تتولى تنظيم هذه المكرمة، سنوياً، وقد تعاقدت هذا العام مع إحدى الحملات المعتمدة، لترتيب رحلة الحج، وتقديم مختلف الخدمات في مكة المكرمة، بهدف توفير تجربة متميّزة لهم، كما نظّمت الدائرة محاضرات تثقيفية، وقدمت تطبيق مناسك الحج المخصص للحجاج، في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها، وتعزيز الوعي الديني.

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، اللواء علي عتيق بن لاحج، حرص القيادة على رعاية جميع الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيداً بتكاتف جهود الجهات المعنية، لتسهيل إجراءات السفر في مطار دبي.

وأضاف أن شرطة دبي وزعت مظلات مبتكرة مزودة بمروحة ونظام رذاذ ماء، تساعد في تبريد الحجاج أثناء تأدية المناسك، في خطوة تعكس التزامها بتوفير سبل الراحة ودعم سلامة الحجاج.

وقال نائب مدير إدارة مراقبة الجوازات مبنى3 بمطار دبي، الرائد جمعة عبدالله بن صبيح، إن خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثّل مسؤولية عظيمة وشرفاً للعاملين في المنافذ.

وأوضح أن فرق العمل من مختلف الجهات في المطار على أتم الاستعداد، وتعمل بكفاءة عالية، لتوفير أقصى درجات التسهيل والمرونة للحجاج، بما يضمن انطلاقة مُيسّرة في أجواء منظمة ومريحة، وأكد أن جاهزية الفرق تأتي ضمن جهود متكاملة لضمان سير الإجراءات بسلاسة، انسجاماً مع رؤية مطار دبي في تقديم خدمات رائدة بمستوى عالمي.

وحول مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في فعالية توديع حجاج بيت الله الحرام، أشار رئيس شعبة عمليات الإسعاف في مطار دبي الدولي، خالد البلوشي، إلى أن المشاركة تأتي ضمن الالتزام السنوي الدائم بهذه المناسبة المباركة، ما يعكس عمق الشراكة المجتمعية، وحرص المؤسسة على دعم الجهود الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن.

كما أشار إلى عدد من النصائح المهمة للحجاج تتعلق بالسلامة والصحة، وأبرزها الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب كميات كافية من السوائل، إلى جانب استخدام المظلات تفادياً لضربات الشمس، والحرص على أخذ الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة في أوقاتها المحددة، إلى جانب الحصول على فترات راحة منتظمة أثناء أداء المناسك.

ووجّه البلوشي الحجاج إلى ضرورة تسجيل وحفظ أرقام الطوارئ في المملكة العربية السعودية، لاستخدامها عند الحاجة.

كما شاركت هيئة تنمية المجتمع في الفعالية من خلال دعوة عدد من كبار المواطنين للمشاركة في توزيع الهدايا على الحجاج، برعاية جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين.

وذكر أحد المشاركين، طاهر محمد التميمي أن توزيع الهدايا على الحجاج قبيل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة يبعث فيهم مشاعر الفرح في ظل هذه الأجواء الإيمانية والاجتماعية، خصوصاً أن رحلة الحج تتطلب مجهوداً كبيراً، وقد ترافقها مشاعر من التوتر، لاسيما لدى الحجاج الذين يؤدون الفريضة للمرة الأولى.

ولفت الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فضيلة الشيخ عمر سعد، الذي يرافق البعثة الرسمية لحكومة دبي بصفته واعظاً، إلى أن فريضة الحج تُعدّ من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.

كما أكد عدد من الحجاج لـ«الإمارات اليوم»، خلال توديعهم في مطار دبي، أن التنظيم والتسهيلات التي وفرتها الجهات المتخصصة أسهما في الشعور بالراحة والاطمئنان قبيل انطلاق رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

وقال الحاج راشد الخاصوني إن صدور الموافقة على مشاركته في بعثة الحج كان مفاجأة جميلة، واصفاً إياها بأنها من أجمل المشاعر التي مرّ بها.

وقال: «لا أستطيع وصف شعوري عندما تلقيت الاتصال الذي أبلغوني فيه بقبولي ضمن بعثة الحج».

وأعربت الحاجة ريم ثاني عن سعادتها الغامرة بأداء مناسك الحج للمرة الأولى، وأشادت بسلاسة الإجراءات التي أعقبت صدور الموافقة على أداء الحج، لاسيما ما يتعلق بتنظيم الحملات وتنسيق الخدمات، كما أشادت بالدعم الكبير الذي تقدمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لحجاج بيت الله الحرام.