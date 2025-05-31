رئيس الدولة ومحمد بن راشد يهنئان شيخة النويس لانتخابها أميناً عاماً لـ «الأمم المتحدة للسياحة»

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شيخة ناصر النويس، بعد انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، خصوصاً أن هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها امرأة بهذا المنصب الأممي، مؤكداً أن هذ الفوز يجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة واحترام على الساحة الدولية.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لشيخة ناصر النويس انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونتمنى لها التوفيق في مهامها الأممية». وأضاف سموّه: «هذا الفوز يبعث على الفخر، ويجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة واحترام على الساحة الدولية، وموقعها المهم على خريطة السياحة في العالم».

وتابع سموّه: «هذه أول مرة تفوز فيها امرأة بهذا المنصب الأممي ما يعبر عن النموذج الريادي الذي تقدمه المرأة الإماراتية في الداخل والخارج، وقدرة أبناء الإمارات على الحضور الفاعل في المحافل الدولية».

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شيخة ناصر النويس، لفوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، مشيداً بخبرتها على مدار 15 عاماً في المجال السياحي، وحصولها على العديد من الأوسمة والجوائز السياحية.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لبنت الإمارات شيخة النويس فوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.. خريجة جامعة زايد.. وخبرة 15 عاماً في المجال السياحي.. وحاصلة على العديد من الأوسمة والجوائز السياحية».

وأضاف سموّه: «وهي أول امرأة في تاريخ المنظمة خلال خمسين عاماً تحصل على هذا المنصب.. وتطمح لإحداث تحول عالمي في قطاع السياحة».

وتابع سموّه: «شبابنا وبناتنا يمثلون بلادنا ويرفعون اسمها وعَلَمها وعِلمها.. نفخر بهم.. ونفرح لهم.. ونباهي بهم العالم.. ونوصيهم بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة بما تستحق من اسم ومكانة وإنجاز».

محمد بن زايد:

• هذا الفوز يبعث على الفخر، ويجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة واحترام على الساحة الدولية، وموقعها المهم على خريطة السياحة في العالم.

محمد بن راشد:

• شبابنا وبناتنا يمثلون بلادنا ويرفعون اسمها وعَلَمها وعِلمها.. نفخر بهم.. ونفرح لهم.. ونباهي بهم العالم، ونوصيهم بتمثيل الإمارات بما تستحق.