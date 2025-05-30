رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أذربيجان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تنميتها خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية، وتوفر مزيداً من فرص التعاون والعمل المشترك البناء، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما هنأ سموه، خلال الاتصال، فخامة إلهام علييف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده، متمنياً لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما شكر فخامته صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على مواصلة تعزيزها.