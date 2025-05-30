رئيس الدولة: انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة يبعث على الفخر

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهنئة لشيخة ناصر النويس على انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "نبارك لشيخة ناصر النويس انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ونتمنى لها التوفيق في مهامها الأممية. هذا الفوز يبعث على الفخر، ويجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة واحترام على الساحة الدولية، وموقعها المهم على خريطة السياحة في العالم. هذه أول مرة تفوز فيها امرأة بهذا المنصب الأممي ما يعبر عن النموذج الريادي الذي تقدمه المرأة الإماراتية في الداخل والخارج وقدرة أبناء الإمارات على الحضور الفاعل في المحافل الدولية".