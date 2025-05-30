«موارد عجمان» تحدد موعد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في الإمارة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، ولغاية يوم الأحد 8 يونيو 2025م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 9 يونيو 2025م.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية ،سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.