حمدان بن محمد: شباب الوطن أثبتوا كفاءتهم واستعدادهم لتحمّل كافة المسؤوليات

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ34 المشتركة، الذي أُقيم برعاية سموّه، أمس، في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ34 المشتركة، في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي.. نبارك لهذه الكوكبة من شباب الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم واستعدادهم لتحمّل كافة المسؤوليات التي يتم تكليفهم بها، مسلحين بالمعارف والعلوم ليواصلوا مسيرتهم في خدمة الدار وأهلها بكل شرف وأمانة».

حضر الحفل رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى جانب الملحقين العسكريين للدول المشاركة.

وألقى قائد كلية القيادة والأركان المشتركة، العميد الركن سعيد سالمين العلوي، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «نعتز ونفتخر بالدور الوطني الذي نؤديه في هذه المؤسسة الرائدة، التي لم تكن يوماً صرحاً أكاديمياً بل منصة لتشكيل العقول وغرس المعرفة والمفاهيم وبناء القادة».

وهنّأ قائد كلية القيادة والأركان المشتركة الخريجين على اجتيازهم هذا البرنامج التأهيلي المتقدم، بما يعكسه من مدى جاهزيتهم لتولي المهام القيادية المستقبلية، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الكلية في إعداد الكفاءات العسكرية القادرة على مواكبة المتغيرات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.

عقب ذلك، تم توزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم المتفوقين، حيث قام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم الجوائز للخريجين الأوائل، مهنئاً إياهم على تميزهم، وراجياً لهم مزيداً من التوفيق.

وفي ختام الحفل اُلتقطت الصور التذكارية لسموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الخريجين وقيادات الكلية، حيث عبّر سموّه عن تقديره لجهود وإسهامات كلية القيادة والأركان المشتركة، وفخره واعتزازه بكفاءة أبناء الوطن، مشيداً بمستوى التأهيل والتدريب الذي تحققه المؤسسات التعليمية العسكرية في دولة الإمارات.

حمدان بن محمد:

• شباب الوطن يواصلون مسيرتهم في خدمة الدار وأهلها بكل شرف وأمانة، مسلحين بالمعارف والعلوم.