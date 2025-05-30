محمد بن راشد: الرياضة في الإمارات ليست ترفاً بل من ركائز مجتمعنا

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات وضعت قطاع الرياضة في صميم رؤيتها التنموية، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تُسهم في بناء الإنسان وتعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية، مشيراً سموّه إلى أن الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي يأتي ترجمةً لإيمان راسخ بأن الرياضة ليست مجرد تنافس داخل الملاعب، بل هي ميدان لصناعة القدوة، وترسيخ القيم، وتكوين جيل واثق وطَموح ومتمكن.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه لاعبي فريق شباب الأهلي، والجهازين الإداري والفني، وعدداً من أهالي اللاعبين وأسرهم، في قصر زعبيل، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بمناسبة فوز فريق شباب الأهلي بأربع بطولات خلال الموسم الرياضي 2024–2025.

وهنّأ سموّه أعضاء مجلس إدارة النادي، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق، على ما حققوه من إنجازات، مثنياً على الأداء المشرّف الذي قدّمه الفريق طوال الموسم، وعلى الروح الرياضية العالية التي تحلّى بها اللاعبون، والتي كانت عاملاً أساسياً في حصد الألقاب.

وقال سموّه: «الرياضة في دولة الإمارات ليست ترفاً.. بل ركيزة من ركائز مجتمعنا.. وسنواصل دعم الأندية والرياضيين وتوفير كل ما يلزمهم لصناعة أبطال يتنافسون بثقة على أعلى المنصات.. نريد رياضة تليق بطموح الإمارات وتليق بشبابها.. ونريد لأنديتنا أن تكون مدارس لتخريج الأبطال في الأداء، وفي الأخلاق، وفي الإيمان بقدرتنا على تحقيق المستحيل».

وأضاف صاحب السموّ مخاطباً اللاعبين: «بجهودكم، وعزيمتكم، وإصراركم، وروح الفريق الواحدة، كان الفوز من نصيبكم.. الوصول إلى المركز الأول إنجاز، لكن التحدي الأكبر أن تبقوا فيه.. نريدكم دائماً في الصدارة».

كما دعا سموّه اللاعبين إلى مواصلة الاجتهاد والمثابرة، وعدم التوقف عند حدود الإنجاز، بل اتخاذه نقطة انطلاق نحو مستويات أعلى من الأداء والاحتراف، متمنياً لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً سموّه ثقته بقدرتهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة في البطولات كافة.

والتُقطت لسموّه الصور التذكارية مع فريق نادي شباب الأهلي، وطاقميه الفني والإداري، وعدد من أهالي اللاعبين وأسرهم، حيث أعرب أعضاء الفريق عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموّه المستمر وتشجيعه ومتابعته الدائمة، ما كان له عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، كما أعربوا عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من سموّه وعميق تقديرهم لما قدمه سموّه لهم خلال اللقاء من كلمات التحفيز والتشجيع، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين اعتزازهم بكلمات سموّه التي كانت وستبقى مصدر إلهام لهم لمضاعفة الجهد ومواصلة تحقيق الإنجازات والبطولات، وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، خليفة سعيد بن سليمان.

وكان فريق شباب الأهلي قد حصد هذا الموسم 2024-2025 بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، كما تُوِّج الفريق بلقب كأس صاحب السموّ رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الـ11 في تاريخه، وفاز الفريق أيضاً ببطولة السوبر الإماراتي، ودرع التحدي الإماراتي القطري.

محمد بن راشد:

• سنواصل دعم الأندية والرياضيين، وتوفير كل ما يلزمهم لصناعة أبطال يتنافسون على أعلى المنصات.

• نريد رياضة تليق بطموح الإمارات وشبابها، ونريد لأنديتنا أن تكون مدارس لتخريج الأبطال.

• الوصول إلى المركز الأول إنجاز، لكن التحدي الأكبر أن تبقوا فيه.. نريدكم دائماً في الصدارة.