محمد بن زايد: مهتمون بتطوير الرياضة لتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات الدولية

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقصر البحر في أبوظبي، فريق نادي شباب الأهلي بمناسبة فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في نسخته الـ48، إضافة إلى بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وكأسَي السوبر الإماراتي والسوبر الإماراتي - القطري.

وهنّأ سموّه، خلال اللقاء، اللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني وجماهير النادي، بتتويج جهودهم خلال الموسم بالإنجازات.

كما أعرب سموّه عن شكره لكل الفِرَق التي شاركت في هذه البطولات، وأمتعت جماهيرها بروح رياضية وتنافسية عالية، تدعم رياضة كرة القدم في دولة الإمارات، وتعزز سجلها الرياضي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً سموّه اهتمام الدولة بتطوير القطاع الرياضي في إطار سعيها إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبهم، أعرب اللاعبون والجهازان الإداري والفني للفريق عن شكرهم لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم خصوصاً.