محمد بن راشد: نجدد دائماً دعوتنا لإعلام عربي تنموي يبني ولا يهدم يوحد ولا يفرق

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته باستضافة 8000 إعلامي عربي في دولة الإمارات، ضمن الدورة الـ23 لقمة الإعلام العربي 2025، التي اختتمت فعالياتها، أمس، في دبي.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعوته لإعلام عربي تنموي، يبني ولا يهدم، يوحد ولا يفرق، يصنع الأمل لا اليأس، إعلام يحارب الجهل والتخلف والمرض الفكري والثقافي، ويصنع مستقبلاً أجمل لأجيال عربية شابة تمتلك الثقة بنفسها لتصنع نهضتها ومستقبلها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ختام قمة الإعلام العربي 2025 في دبي: «سعدنا باستضافة 8000 إعلامي عربي في دولة الإمارات، ضمن قمة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين».

وأضاف سموه: «نجدد دائماً دعوتنا لإعلام عربي تنموي.. يبني ولا يهدم.. يوحد ولا يفرق.. يصنع الأمل لا اليأس.. إعلام يحارب الجهل والتخلف والمرض الفكري والثقافي.. ويصنع مستقبلاً أجمل لأجيال عربية شابة تمتلك الثقة بنفسها لتصنع نهضتها ومستقبلها».