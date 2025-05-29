بيرس مورغان: دبي تعيش المستقبل بالفعل

أعرب الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، عن إعجابه الشديد بالتحول الكبير الذي شهدته دبي خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الإمارة باتت تمثل نموذجاً عالمياً للحداثة والازدهار.

وقال مورغان، في لقاء مع «الإمارات اليوم»، على هامش قمة الإعلام العربي، وهي الأولى له منذ عام 2008: «لم أزر دبي منذ أكثر من 15 عاماً، ومن المثير جداً عودتي إليها اليوم، ورؤية هذا الكمّ الهائل من التغيير، ما يحدث هنا مذهل حقاً، هي مدينة نابضة بالحياة، وتعيش المستقبل بالفعل».

وأشار مورغان إلى أن حجم الطموح في مشروع دبي الحضاري، والإثارة التي يشعر بها الزائر عند الخروج إلى شوارع المدينة، يعكسان طاقة لا مثيل لها: «تشعر بالسحر والحيوية.. أنت في مكان مزدهر ومثير فعلاً.. أحب ذلك».

ولم يخفِ مورغان إعجابه بالمزايا العديدة التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للبريطانيين، من بينها الطقس الجميل مقارنة بأجواء المملكة المتحدة، ونمط الحياة الفاخر، إضافة إلى نظام الضرائب الجاذب، مضيفاً: «أن الاستمتاع بشمس دبي الجميلة هو أحد عوامل الجذب. كما أن إمكانية الحصول على دخل معفى من الضرائب مغرية جداً لكل بريطاني يعاني العبء الضريبي في بلاده».

وأضاء بيرس مورغان على التنوع الكبير في أسلوب الحياة الذي توفره الإمارة، من الفخامة إلى الشواطئ والمطاعم الراقية، وقال: «أعتقد أن دبي مكان ممتع فعلاً، تشعر كأنك في قلب العالم. موقعها الجغرافي يجعلها على بُعد أربع ساعات طيران من ملياري شخص.. هذا أمر مذهل».

ووصف مورغان دبي بأنها أصبحت مركزاً عالمياً بحق، قائلاً: «دبي أصبحت مركزاً للعديد من الأشخاص في مختلف القطاعات، سواء في الإعلام، أو الموضة، أو الأعمال، أو السياسة، أياً كان مجال عملك، هناك ما يناسبك في دبي، وأعتقد أن هذا عامل جذب مثير للناس حول العالم».

كما اعتبر أن قرب دبي من أوروبا، وسهولة الوصول إليها من المملكة المتحدة، تجعل من العيش فيها خياراً مثالياً لكثير من البريطانيين: «الرحلة من لندن إلى دبي تستغرق ست ساعات فقط، الفارق الزمني ساعتان أو ثلاث، ويمكنك أن تعيش هنا بسهولة».

وأوضح أن الإمارة واحدة من أبرز المدن الجاذبة عالمياً، ليس فقط للسياحة أو الاستثمار، بل أيضاً للعيش، مضيفاً: «أعتقد أن الخيارات متعددة للناس للقدوم إلى دبي، وعيش الحياة التي يريدونها، لقد فعل ذلك العديد من أصدقائي».

إلى ذلك، دعا مورغان إلى إنهاء الحرب على غزة، قائلاً: «أعتقد أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، الأمر قد تجاوز الحد بكثير».