انطلاق قمة رواد التواصل الإجتماعي العرب 2025

انطلقت، اليوم، في دبي فعاليات قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وذلك ضمن أعمال اليوم الختامي لـ "قمة الإعلام العربي 2025" ، وسط حضور كبير من صناع القرار والمحتوى.

وتعد قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتهدف لإبراز مواهب وخبرات المؤثرين في مختلف المنصات.

وتتضمن أجندة اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي نحو 45 فعالية مختلفة تشمل الدردشات الإعلامية وورش العمل، وجلسات وكلمات رئيسية، ومن أبرزها كلمة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حول دور الإعلام في عصر الخوارزميات.

وتسلط مناقشات القمة الضوء على الحقيقة ما وراء قنوات التواصل الاجتماعي، وتبرز نماذج ملهمة حولت الأفكار من الشغف إلى العالمية، ومن الطموحات إلى ريادة الأعمال.

كما تركز المناقشات على مستقبل الإعلام العربي وتوجهاته وتحديات صناعة القرار، بالإضافة إلى نقاشات تتضمن أبرز ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي وصناعة الترفيه والتأثير، وتحويل الأفكار إلى منصات إعلامية رقمية.

وينظم نادي دبي للصحافة حفل تكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التي تشكل منصة رائدة لتكريم النماذج الملهمة التي سخرت أدوات الإعلام الرقمي لخدمة مجتمعاتها.

وكرمت الجائزة منذ تاسيسها في عام 2015، نحو أكثر من 117 فائزا، وفي دورتها الخامسة تم إضافة فئات جديدة لتواكب المتغيرات المستجدة في فضاء الإعلام الرقمي لتشمل 12 فئة مختلفة.