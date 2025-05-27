رئيس الدولة يؤكد موقف الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية اليوم..العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما لمصلحة البلدين وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ـ في قصر البحر في أبوظبي ــ رئيس الوزراء اللبناني الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات يشارك خلالها في أعمال " قمة الإعلام العربي 2025" التي تعقد في دبي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الشقيق.

من جانبه عبر رئيس الوزراء اللبناني عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتقديره لموقف سموه الداعم للشعب اللبناني مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات لبنان مع دولة الإمارات في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعبيهما.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ولانا زكي أنور نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومنى المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام وعدد من المسؤولين.