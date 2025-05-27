توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة الخميس المقبل، مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار، واحتمال تشكل الضباب على بعض المناطق في الدولة.

وذكر المركز أن طقس غد الأربعاء، رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً ، وصحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون طقس الخميس رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف ، وصحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً مع ارتفاع في درجات الحرارة، ونشاط الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

ويكون طقس يومي الجمعة والسبت، رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً مع انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت المقبل.

وتنشط حركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.