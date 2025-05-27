حمدان بن محمد: علاقتنا مع عُمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة

بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، في العاصمة العمانية مسقط، مع صاحب السموّ السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة الاستراتيجية المزدهرة ضمن مختلف المجالات، والتي تستمد مقومات رسوخها من عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية إلى سلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تناول اللقاء التطور الإيجابي المستمر في التعاون المشترك، في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للبلدين، ممثلةً في صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

وخلال اللقاء، أشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الزيارات الأخوية المتبادلة بين الجانبين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة، تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولتان وقيادتهما الرشيدة لتطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بها بما يدعم مختلف مسارات التنمية، لاسيما على الصعد الاقتصادية، والسياسية، والعلمية، والثقافية.

كما أكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر من أجل خدمة المصالح المشتركة، ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين، وبما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويرقى إلى الطموحات المأمولة خلال المرحلة المقبلة، من زيادة معدلات التبادل التجاري والسياحي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتحفيز القطاع الخاص على بناء مزيد من جسور التواصل نحو إطلاق وتفعيل المشاريع المشتركة، بما يخدم العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالازدهار المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع احتفاظ سلطنة عمان بمكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث واصلت التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2024 نموها مسجلةً ما يزيد على 56.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.8% مقارنة بعام 2023، معرباً عن ثقته بأن المستقبل يحمل مزيداً من فرص تنمية التبادلات التجارية، كذلك زيادة مستوى الحركة السياحية بين الجانبين، في ظل ما تتمتع به الدولتان من عناصر جذب متنوعة وثرية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال زيارتنا الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، سعدت بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، كما التقيت خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في قصر البستان بالعاصمة مسقط، وشهدنا توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي. نفخر بالعلاقات القوية التي تجمعنا مع الأشقاء في عمان، ونتطلع لتعزيزها على الصعد كافة، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.. علاقتنا مع عمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة وأهلها الكرام الطيبين».

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

من جانبه، رحّب صاحب السموّ السيد فهد بن محمود آل سعيد بزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، إلى سلطنة عُمان، مؤكداً أن الزيارة تعكس عمق ومتانة أواصر الصلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بأثر هذه الزيارة في دفع علاقات الشراكة قدماً نحو آفاق تخدم التوجهات التنموية للبلدين، وتعزز نموهما الاقتصادي.

وأكد صاحب السموّ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، الحرص المشترك على الوصول بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات جديدة، تواكب الأهداف الاستراتيجية المأمولة للجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستجدات المتعلقة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المبذولة نحو إيجاد الحلول والبدائل التي تكفل عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

إلى ذلك التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، صاحب السموّ السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموّه للسلطنة، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، استعراض العلاقات المزدهرة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين في دفع مسيرة التعاون والشراكة، واكتشاف مزيد من الفرص نحو تحقيق نجاحات مشتركة جديدة، منوّهاً سموّه بالتطور الإيجابي والنموذجي المستمر في العلاقات الإماراتية العُمانية، وما تشهده من تقدم في شتى المجالات التنموية، انطلاقاً من إيمان الطرفين بوحدة المصير، وحرصهما الأكيد على القيام بكل ما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

وقد أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، على توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات، في ضوء الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتَي وشعبَي دولة الإمارات وسلطنة عُمان، معرباً سموّه عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً جديداً في كل مجالات التعاون، وبما يخدم تطلعات الجانبين نحو المستقبل المزدهر المنشود.

وتطرق اللقاء إلى استعراض أوجه التعاون في المجال الدفاعي، وسبل دعمه وتطويره من خلال المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعارف العسكرية، وتطوير المهارات والمعارف العلمية والتطبيقية للعسكريين، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية في تنفيذ مختلف المهام الميدانية، وفق أفضل المعايير العالمية.

كذلك بحث الجانبان عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تستدعيه من مضافرة الجهود الدولية من أجل إقرار السلام الشامل والعادل، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.

حضر لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء من الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ووزيرة دولة، مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس مجلس إدارة غُرف دبي، المهندس سلطان سعيد المنصوري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم.

كما حضر لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان الشقيقة من الجانب الإماراتي، وكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، ورئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري، اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، وقائد القوات البرية، اللواء الركن يوسف معيوف الحلامي، ومدير مكتب سموّ وزير الدفاع، خليفة راشد الهاملي.

حمدان بن محمد:

. سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

. المرحلة المقبلة ستشهد زخماً جديداً في مجالات التعاون كافة، بما يخدم تطلعات الجانبين نحو المستقبل المزدهر المنشود.

. 56.1 مليار درهم التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2024.