لجنة تحري هلال ذي الحجة تعقد اجتماعها غداً في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

تعقد "لجنة تحري هلال ذي الحجة لسنة 1446هـ" بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، انطلاقا مما أنيط به من مهام ومسؤوليات وطنية، اجتماعها في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي مساء غد الثلاثاء: 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق: 27 مايو 2025م؛ برئاسة العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، وأعضاء من الخبراء المختصين في الجوانب الشرعية والإفتائية والقانونية والفلكية.

وستُشرف اللجنة خلال اجتماعها على تدارس المعطيات العلمية والتقارير الدقيقة الواردة من الجهات والمؤسسات المختصة بشأن الحسابات الفلكية للحظة ولادة الهلال، وحدوث الاقتران، ومدى إمكانية تحقق الرؤية، بالإضافة إلى النتائج الواردة إلى اللجنة بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء من مختلف المراصد الوطنية المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة والآلات الذكية.