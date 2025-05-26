حمدان بن محمد: علاقتنا مع عُمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة والمحبة الصادقة

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، في قصر البركة العامر بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مستهل زيارة سموّه إلى السلطنة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

ورحّب جلالة السلطان هيثم بن طارق، بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموّه، معرباً عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل سموّه تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللسلطنة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار بقيادة جلالته.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور إيجابي مستمر على المسارات كافة وذلك في ضوء الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والعماني، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الداعمة لتوجهات التنمية الشاملة في البلدين، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفي المجالات الثقافية والمعرفية.

وقد أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي تأكيداً على عمق ورسوخ العلاقات الإماراتية العمانية، منوهاً بحرص الجانبين على تحقيق المزيد من التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مسارات التطوير، بما يدعم توجهات البلدين نحو المستقبل، ويخدم مصالحهما الاستراتيجية، ويسهم في دفع العمل الخليجي المشترك قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون ومضافرة الجهود في شتى مجالات التنمية الشاملة والمستدامة. وعبر سموّه عن بالغ امتنانه لما وجده من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً للسلطنة وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء كل الخير والرفعة والتقدم.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما حضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وهلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي العالمية.

كان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط في وقت سابق من اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه في المطار السلطاني صاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، الذي أعرب عن بالغ ترحيبه بسموه والوفد المرافق، في مستهل الزيارة التي تأتي في إطار الروابط الأخوية وعلاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «خلال لقاء مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، نقلنا تحيات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسلطان عمان ولشعبها العزيز ... في ظل قيادة البلدين الشقيقين، نتطلع لترسيخ هذه العلاقات وأن نصنع معاً نموذجاً رائداً في العمل المشترك والتعاون بين الأشقاء لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين. نشكر سلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا في السلطنة».

وأضاف سموه «خلال زيارتنا الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، سعدت بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان. كما التقيت خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في قصر البستان بالعاصمة مسقط، وشهدنا توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي. نفخر بالعلاقات القوية التي تجمعنا مع الأشقاء في عمان، ونتطلع لتعزيزها على كافة الصعد لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين ... علاقتنا مع عمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة وأهلها الكرام الطيبين».