حمدان بن محمد يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان اليوم

يقوم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان الشقيقة، يلتقي خلالها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، ويجري مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العُمانيين حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي ضمن مختلف المجالات التنموية في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويرافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى يتقدّمه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما يضم الوفد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ووزيرة دولة، مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس مجلس إدارة غُرف دبي، المهندس سلطان سعيد المنصوري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم.