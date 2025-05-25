شرطة أبوظبي تكرّم آسيوياً لأمانته

كرّمت شرطة أبوظبي شخصاً آسيوياً لأمانته ونزاهته وتعاونه مع الشرطة، بعدما عثر على مبلغ مالي وسارع بتسليمه لمديرية شرطة المناطق الخارجية «مركز شرطة بني ياس».

وقدّم مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، العميد سالم عاضة البقمي، هدية للمكرم شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته.

وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للمديرية، مشيداً بدور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.