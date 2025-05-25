الجروان: الأربعاء المقبل غرة ذي الحجة و«الأضحى» 6 يونيو فلكياً

رجح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون الأربعاء المقبل غرة ذي الحجة، والجمعة الموافق السادس من يونيو المقبل عيد الأضحى المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية.

وشرح لـ«الإمارات اليوم»، أن القمر الجديد لشهر ذي الحجة سيولد الثلاثاء المقبل الساعة 07:02 بتوقيت الإمارات، وسيكون مع مغيب الشمس بعمر يقارب 12 ساعة، ويظل فوق الأفق قرابة 38 دقيقة بعد غروب الشمس. وعليه يكون الأربعاء المقبل غرة ذي الحجة، والجمعة (6 يونيو المقبل) عيد الأضحى المبارك، مع الأخذ في الاعتبار أن مواعيد المواسم الدينية تعلن وفق الضوابط الشرعية من الجهات المختصة.

وتوقع الجروان أن يكون هناك توافق عام بخصوص بداية ذي الحجة (عدا كون ما يأخذ به أهل المناسك في مكة هو ما سيتم فعلاً) لكن لأن عمر الهلال يتجاوز 12 ساعة ومكثه فوق الأفق بعد الغروب يتجاوز 25 دقيقة في عموم الجزيرة العربية، فهذا دليل على إمكانية رصده.