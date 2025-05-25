حاكم رأس الخيمة يترأس وفد الإمارات إلى قمتي «الخليج - الآسيان» و«الخليج - الآسيان - الصين»

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يترأس صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، «الخليج - الآسيان» والقمة الثلاثية بين دول المجلس و«الآسيان» والصين، اللتين تستضيفهما العاصمة الماليزية كوالالمبور غداً وبعد غدٍ.

وتسعى قمة «الخليج - الآسيان» التي تشهد حضور قادة دول مجلس التعاون بجانب قادة دول «الآسيان»، ورؤساء حكوماتها إلى تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان» في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية، إضافة إلى استكشاف الفرص الجديدة للتعاون بين الجانبين ورفعه إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم تطلعات شعوبهم نحو التنمية والازدهار.

فيما تستهدف قمة «الخليج - الآسيان - الصين» تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج و«آسيان» والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما تبحث قضايا اقتصادية تهم الأطراف الثلاثة.

ويرافق صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي خلال القمتين وفد رسمي يضم كلاً من: الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة أحمد الصايغ، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار خليل محمد شريف فولاذي، وسفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا الدكتور مبارك سعيد الظاهري، وسفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان عبدالله سالم الظاهري.