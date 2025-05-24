مؤسسة دبي للمرأة تنظم ملتقى المرأة الإماراتية في الجناح الوطني لدولة الإمارات بإكسبو 2025 أوساكا

في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة، نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، "ملتقى المرأة الإماراتية"، تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

في بداية الملتقى ألقت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب كلمة ترحيبية بالمشاركين والضيوف، وألقت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي الكلمة الافتتاحية، وتحدثت فيه كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وأدارته مريم الطاير المري من مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور خديــجة محمــود البستكي، وفهيمة عبد الرزاق البستكي عضوتي مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة ونعيمة أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة.

وسلط الملتقى الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة، مع التركيز على 4 محاور شملت: التوازن بين الجنسين، المرأة والهوية الثقافية، تمكين المرأة في السياسات والحوكمة، وريادة المرأة في الطاقة النظيفة والاستدامة.

وبهذه المناسبة، قالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن المشاركة الفاعلة لمؤسسة دبي للمرأة في إكسبو 2025 أوساكا تأتي تأكيداً على التزام المؤسسة الراسخ بدعم حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية وتسليط الضوء على إنجازاتها النوعية في مختلف المجالات على مدى أكثر من نصف قرن، والتي تحققت بفضل النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرعاية التي تقدمها لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتوجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ببالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموهما من دعم متواصل للمرأة الإماراتية وتوجيهاتهما المستمرة بتسخير كافة المُمكّنات لإنجاح دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المستقبل.

وقالت سموها إن دولة الإمارات تجني حالياً ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها المستدام لدعم المرأة، بتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما أصبحت من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكدت سموها مواصلة مؤسسة دبي للمرأة جهودها لصقل الكفاءات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص من خلال مبادرات نوعية تواكب أولوية ملف المرأة في الأجندة الوطنية، مضيفةً أن المؤسسة نحجت من خلال خبراتها التراكمية على مدى 20 عاماً في إرساء معايير عالية المستوى في مجالات تطوير القيادات النسائية والتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة تمثيلها في سوق العمل، وإطلاق مبادرات نوعية تمكنها من تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية وتعزيز جودة حياتها.

وأعربت سموها عن شكرها للقائمين على الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا وتعاونهم في تنظيم واستضافة "ملتقى المرأة الإماراتية" ضمن أنشطة وفعاليات الجناح في هذا الحدث العالمي الكبير، مؤكدةً أن هذا التعاون نموذج للشراكات الحكومية في التعريف بالإنجازات الوطنية التي يشكل ملف المرأة واحداً منها نتيجة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود وعطاء الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، مؤكدةً أنها نموذج مشرف للقيادات النسائية بدولة الإمارات، وأسهمت بدور مؤثر في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في الساحة العالمية، من خلال إنجازاتها الوطنية المتنوعة، وقيادتها بكفاءة واقتدار لـ 4 وزارات مختلفة. كما أشادت سموها بجميع القيادات النسائية اللواتي تشاركن في هذا الملتقى، وبجهود فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة على حسن إعداده وتنظيمه للملتقى في هذا الحدث العالمي العريق الذي يمتد تاريخه لأكثر من 174 عاماً.

وفي تقديمها للملتقى، أعربت منى المري عن اعتزازها بالتمثيل المشرف للمرأة الإماراتية في هذا المحفل الدولي الذي يعد منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مختلف المجالات، وقالت: "بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، تواصل المرأة الإماراتية تسطير أروع القصص فيما يمكن أن تقدمه المرأة حول العالم من جهود لنهضة وتطور وازدهار وطنها.. نحن فخورون بتجربتنا الإماراتية الرائدة في دعم المرأة وفخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متميزة على كافة المستويات بمختلف القطاعات، ويسعدنا في مؤسسة دبي للمرأة أن نشارك دول العالم هذه التجربة الملهمة من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، مواصلةً للصورة المشرقة التي ظهرت بها المرأة الإماراتية في إكسبو 2020 دبي، الذي تم خلاله تخصيص جناح للمرأة لأول مرة في تاريخ الحدث العالمي العريق انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية دورها كشريك لا غنى عنه في التنمية الشاملة وصياغة المستقبل".

وتوجهت منى المري بالشكر للشيخة لبنى القاسمي لمشاركتها في ملتقى المرأة الإماراتية، مؤكدةً أنها بعطائها ومسيرتها الحافلة بالإنجازات الوطنية نموذج ملهم للمرأة الإماراتية صاحبة البصمة المميزة في مسيرة الدولة، كما توجهت بالشكر لكافة المتحدثات في الملتقى، مضيفةً أن مؤسسة دبي للمرأة، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة، حريصة على بناء شراكات عالمية مؤثرة كمحور رئيسي في استراتيجية عملها بما يعزز رؤية ورسالة المؤسسة وجهودها الرامية لتعزيز دور المرأة الإماراتية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة: "إننا في هذه الجلسة نحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية والتطلع إلى المستقبل لتحقيق مزيد من التقدّم والإنجازات، ففي سباق التميز لا يوجد خط نهاية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. كما أن التميز رحلة، لا وجهة، كما أكد سموه على ذلك"، مضيفةً أن الطريق لا يزال مستمراً لمواصلة البناء، مدفوعين برؤية ودعم قيادتنا الرشيدة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشادت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بتنظيم مؤسسة دبي للمرأة لملتقى المرأة الإماراتية في "إكسبو 2025 أوساكا" الذي يعد منصة حيوية تجمع أفكار العالم وتطلعاته وآماله المشتركة لمستقبل أفضل، معربةً عن شكرها للقائمين على الجناح الوطني لدولة الإمارات لتضمينه هذا الملتقى في أجندة فعالياته، ما يسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية والتعريف بإنجازاتها المتنوعة ومساهماتها المؤثرة في تقدم الدولة وازدهارها وما بلغته من مكانة عالمية مرموقة.

وأعربت الشيخة لبنى القاسمي عن اعتزازها بتعيينها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات عام 2004، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت علامة فارقة ليست على المستوى الشخصي فقط، بل في مسيرة دعم المرأة الإماراتية التي بدأت في مراحل مبكرة مع تأسيس الاتحاد عام 1971 على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أصبح لدينا الآن 10 وزيرات يشكلن نحو ثلث عدد الوزراء بحكومة الدولة، كما تشغل المرأة حاليا 50% من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات العالمية، فضلاً عن أن المرأة تمثل نحو 42% من الكادر الدبلوماسي لدولة الإمارات، ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور المرأة في أعلى مستويات صنع القرار ضمن رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية.

وقالت إن هذه الجهود المستدامة الداعمة للمرأة تحظى بتقدير عالمي، تعكسه المراكز المتقدة للدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، مؤكدةً أن المرأة لا تسهم بدور قيادي فقط على المستوى الحكومي، بل تُسهم أيضاً في تشكيل ملامح بيئة الأعمال الإقليمية، ففي عام 2023، شكلت المرأة الإماراتية أكبر مجموعة وطنية في قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال عربية، وفي عام 2024، ضمت هذه القائمة 14 امرأة إماراتية، ما يؤكد مدى اهتمام الدولة بالتعليم وتنمية المهارات وإتاحة الفرص للجميع كأولوية والتزام وطني وركيزة أساسية لتقدم المجتمع وازدهاره.

وأكدت الشيخة لبنى القاسمي أن رحلة المرأة الإماراتية ليست رحلة للحاق بالركب، بل هي رحلة تشكيل وتأثير وارتقاء بكل مجال تطرقه، من خلال ما تمتلكه من مقومات قيادية ورؤية ابتكارية والتزام بالقيم الوطنية، ما يجسد مكانتها جوهراً للأمة وشريكاً رئيسياً في بناء مستقبلها.

وأضافت أن هذه القيم تنعكس بوضوح في المحاور الرئيسية الأربعة للملتقى، والمتمثلة في التوازن بين الجنسين، والهوية الثقافية، والحوكمة، والاستدامة، مؤكدةً أن هذه المجالات لا تُعدّ جوهرية لهويتنا الوطنية فحسب، بل تلعب أيضاً دوراً محورياً في صياغة مستقبل تُواصِل فيه المرأة القيادة وإحداث أثر مستدام.

وأكدت هالة بدري أن القيادة الرشيدة أولت المرأة اهتماماً كبيراً ووضعتها في قائمة أولوياتها، وساهمت من خلال استراتيجياتها المبتكرة في تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إيماناً منها بأهمية دورها كمحرك أساسي في مسيرة التنمية.

وقالت: "أثبتت المرأة قدرتها على تحقيق التميز في كافة المجالات، ما فتح أمامها آفاق الإبداع، وجعل منها شريكاً فاعلاً في بناء جسور التواصل من خلال أدوارها التنموية المختلفة، كما نجحت المرأة في قيادة وإدارة العديد من المشاريع الثقافية الإبداعية التي تجسد رسالة الدولة الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى مع العالم، وهو ما يتجلى في تصميم الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي يعكس مكانة الدولة وريادتها على الساحة الدولية"، لافتةً إلى أن النساء يشكلن أكثر من 60% من قيادة "دبي للثقافة" وموظفيها. وأضافت: "سجلت المرأة حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي، بفضل رؤية القيادة التي هيأت لها بيئة إبداعية شجعتها على الإسهام في وضع السياسات والمبادرات الهادفة إلى إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات، وبناء بنية تحتية ثقافية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل".

بدورها، أكدت هدى الهاشمي، على ثمار الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة منذ تأسيس الدولة، وقالت إن التمكين في الإمارات لم يعد مفهوماً نظرياً، بل تحول إلى نتائج ملموسة تقودها سياسات واضحة لترسيخ الدور الأساسي للمرأة على كافة المستويات، وأضافت أن ملتقى المرأة الإماراتية في هذا الحدث العالمي بأوساكا يعكس روح الالتزام والتأثير المشترك نحو مستقبل أكثر شمولاً وتوازناً.

كما أكدت خولة المهيري أن دولة الإمارات تضع الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة في صميم رؤيتها الوطنية. وسلطت الضوء على السياسات الشاملة التي تتبناها هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية من الريادة في قطاعات حيوية وواعدة تشمل الطاقة النظيفة، والابتكار، والاستدامة، مضيفةً أن دولة الإمارات تواصل تقديم نموذج عالمي رائد لدور الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والسياسات المتكاملة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ومن جانبها، قالت مريم المعمري، نائبة المفوّض العام لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا ومديرة مكتب إكسبو الإمارات: "تمثل استضافة (ملتقى المرأة الإماراتية) في جناح دولة الإمارات مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا، كما تُجسّد التزامنا الراسخ بتمكين الإنسان والاحتفاء بالقصص الملهمة التي تشكّل ملامح وطننا"، مشيرةً إلى أن "الجناح صُمّم ليشكّل مساحة نابضة بالحياة للتواصل الإنساني، ومنصة تلتقي فيها الأصوات وتتناغم فيها القيم وتتقاطع الرؤى، في تجسيد حي لروح الانفتاح والتفاهم التي تميز دولة الإمارات".

وأضافت: "من خلال هذا الملتقى، نسلّط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية التي كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة، وصانعة للتغيير في شتى القطاعات، وترسم مشاركتهن اليوم معالم غدٍ أكثر شمولاً واستدامة، بما ينسجم تماماً مع روح إكسبو 2025 أوساكا، ورؤية الدولة لمستقبل تُبنى ركائزه على المساواة والابتكار والإنسان".