بتوجيهات ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»

بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، شهدت «قمة الإعلام العربي» أمس، إطلاق مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام مبادرة جديدة، هدفها تهيئة المجال أمام نمو قطاعات إعلامية ذات فرص نمو واعدة وهي «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»، كمبادرة جديدة تأتي في إطار استراتيجية التطوير التي يتبناها المجلس تأكيداً لمكانة دبي مركزاً رئيساً للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل.

وفي هذه المناسبة، قالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة المنظمة لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي: «يمثل إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية إضافة مهمة تعكس التزامنا بالإسهام في دعم نمو وازدهار جميع جوانب الصناعات الترفيهية لاسيما المستقبلية منها. فصناعة الأفلام وصناعة الألعاب الإلكترونية من أسرع القطاعات نمواً في عالم الإعلام اليوم، بما لهما من قيمة ومردود اقتصادي كبير، في حين يوفر كل منهما فرصاً جديدة للمواهب الإبداعية في العالم العربي».

وأضافت: «مع استمرار نمو هاتين الصناعتين، بات من الضروري أن نوفر منصة لمناقشة مستقبلها، ومشاركة أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على الابتكارات الناشئة في منطقتنا مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وأثرها في إيجاد سردية قادرة على الوصول إلى الناس، كذلك من المهم إبراز دور المرأة في هذين المجالين، وما يمكن استحداثه من نماذج أعمال جديدة في مجال الترفيه. في الوقت الذي تتمتع دبي، ببنيتها التحتية عالمية المستوى، ومنظومتها الاستثمارية، وطاقتها الإبداعية، بمكانة مثالية لقيادة هذا الحوار ودفع عجلة نمو هذه القطاعات، كجزء من رؤيتنا الأوسع نطاقاً لنكون مركزاً عالمياً للإعلام وإنشاء المحتوى».

من جهتها، قالت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام نهال بدري: «يعكس إطلاق المنتدى خطوة استراتيجية في مساعينا الرامية لتطوير قطاع الإعلام. فالأفلام والألعاب الإلكترونية تبرز كركائز أساسية لها تأثير بعيد المدى على المستوى الاقتصادي لاسيما على صعيد خلق فرص العمل، وتنمية المواهب، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة».

وأضافت: «يسرنا في مجلس دبي للإعلام أن نطلق هذه المبادرة التي سيتولى تنظيمها (مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية)، وسيقوم بالإشراف على هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من المواهب ورواد الصناعة والخبراء الدوليين لتحفيز التعاون ودفع عجلة الابتكار. ونحن على ثقة بأن هذه المنصة الجديدة ستتيح مساحةً رحبة لحوارات ملهمة حول بناء كوادر محلية واعدة، ومتطلبات تعزيز قدرات الإنتاج، والاستفادة من تنامي تقنيات الألعاب، ويتماشى المنتدى مع هدفنا المتمثل في تشكيل بيئة إعلامية تُسرّع النمو المستدام، وتجذب الاستثمارات، وتثري المشهد الإبداعي».

وقال مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام، هشام العلماء: «سيحظى المنتدى، الذي ينظمه (مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية)، وفي أول انعقاد له بمشاركة نوعية تضم مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية وأهم الخبراء وصناع القرار في مجال السينما والأفلام والألعاب الإلكترونية، وتشمل: الصندوق العربي للثقافة والفنون، وأمازون، وNETFLIX، وOLSBERG. SPI، وشركة BC Productions، وشركة سكوير إنكس وغيرها من الجهات الرائدة في هذا المجال».

وستمتد فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية على مدار الأيام الثلاثة لقمة الإعلام العربي، حيث سيتم خلال اليوم الأول تنظيم جلسة بعنوان «مستقبل الألعاب الإلكترونية: من الهواية إلى الصناعة»، تستضيف كلاً من: مؤسس شبكة ترو جيمينغ (True Gaming) محمد البسيمي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باز ستيشن» عبدالله بن باز، ومدير إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منى الفلاسي، ويدير الحوار في الجلسة الإعلامي وصانع المحتوى، جاسم الشحيمي.

كما سيتخلل المنتدى جلسة تعقد بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، وتركز على استعراض أهم المؤثرات التي ستسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الإعلام، بمشاركة عدد من الخبراء ومطوري التكنولوجيا الإعلامية وصناع القرار في المؤسسات الإعلامية.

كذلك سيشمل أول أيام المنتدى جلسة تناقش موضوع «المرأة في الدراما والسينما» بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون، وNETFLIX، ومكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية.

وتتضمن أجندة النسخة الأولى من المنتدى جلسة بعنوان «تشكيل الإعلام ورواية القصص»، ويحل عليها ضيفاً المؤسس والشريك الإداري لشركة BC Productions د. بارباروس سيتماسي، وتحاوره الإعلامية في قناة الشرق، ميراشا غازي.

كما ينظّم المنتدى في يومه الأول، عرضاً لمجموعة من الأفلام العالمية.

وفي إطار ثاني أيام القمة وتزامناً مع «منتدى الإعلام العربي»، تتواصل أعمال منتدى الأفلام والألعاب، والذي يستضيف بالتعاون مع «شاهد»، وفي جلسة بعنوان «نجاح الدراما في العصر الرقمي» مجموعة من المبدعين العرب، ممن لهم أدوار مؤثرة في تشكيل المشهد العام للإنتاج الدرامي في العالم العربي، ويتحدث خلال الجلسة المخرج محمد سامي، ومدير عام قناة mbc1، وmbc drama، طارق إبراهيم، ومدير الأعمال التجارية في «شاهد»، أحمد قنديل، وتحاورهم الإعلامية في قناة العربية سارة دندراوي.

ويفرد منتدى الأفلام والألعاب، بالتعاون مع OLSBERG. SPI، جلسةً خاصة لمناقشة مستقبل الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، واستعراض فرص استعادة العصر الذهبي للسينما والدراما العربية، والنظر في أهم التحديات التي تعيق التقدم المنشود في هذا الاتجاه، وما هو متاح من فرص يمكن التعويل عليها في النهوض بقطاعي الدراما والسينما اللذين يعدان من أهم عناصر القوة الناعمة التي يتكامل دورها مع دور الإعلام في مخاطبة المجتمعات برسائل نافعة تدفع في اتجاه التطوير الإيجابي.

ويتطرق منتدى الأفلام والألعاب إلى مناقشة آفاق تطوير السينما الإماراتية في جلسة بعنوان «صناعة الفيلم الإماراتي.. إلى أين»، ويشارك فيها المخرج والمؤلف الإماراتي عبدالله الكعبي، والمخرج الإماراتي نواف الجناحي، والمنتجة والمخرجة الإماراتية هناء كاظم، وتدير الجلسة من مجلس دبي للإعلام لطيفة خوري. وتتضمن أعمال اليوم الثاني من المنتدى جلسة بعنوان «اقتصاد الألعاب الإلكترونية والترفيه» تستضيف المدير العام للاستثمار وتطوير الأعمال في سكوير إنكس هايديكي ايهيرا، لتقديم رؤية حول كيفية تحقيق الجمع النموذجي بين المردود الاقتصادي المجدي والترفيه في صناعة واحدة. ويتحدث المخرج الإماراتي علي مصطفى، في جلسة تحمل عنوان «مدينة القصص والفرص» حول صعود نجم دبي وسجلها الحافل بقصص النجاح الملهمة، والفرص الواعدة، في حوار يديره مدير قناة دبي أحمد عبدالله.

وتزامناً مع «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، يستهل «منتدى الأفلام والألعاب» جلسات يومه الثالث في الـ28 من مايو الجاري، بحوار يستضيف نجم بوليوود سيف علي خان، ويدير اللقاء الإعلامي أنس بوخش. كما يستضيف المنتدى الفنانة ليلى عبدالله، في جلسة عنوانها «ما وراء الحقيقة في التواصل الاجتماعي» ويحاورها الإعلامي في LBC رودولف هلال.

ويشارك مجموعة من نجوم العرب في جلسة حوارية ضمن ثالث أيام المنتدى، وتضم الفنان أحمد السقا، والفنان وكاتب السيناريو جورج خباز، والفنانة هدى حسين، ويدير النقاش الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

ومن خلال التعاون مع «أمازون»، تستضيف منصة مجلس دبي للإعلام جلسة بعنوان «فيلمك في مهرجان سينمائي.. ماذا بعد؟» تستعرض فيها الرئيس التنفيذي لشركة ريسورس برودكشنز CIC دومينيك آنسوورث، متطلبات التميز السينمائي والهدف من السعي وراء المشاركة في المهرجانات السينمائية العالمية، وأثر هذا الشغف في الارتقاء بالمنتج السينمائي.

وتُختتم جلسات «منتدى الأفلام والألعاب» بجلسة عنوانها «صناعة الألعاب الإلكترونية بين القطاعين الحكومي والخاص»، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة هيكساغرام ريثينك إنترتينمنت، روب أوتين، ومدير المشاريع بمؤسسة دبي للمستقبل فيصل كاظم، ومن كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأميركية في دبي صوفي بطرس، ويدير النقاش الخبير في مركز التكنولوجيا الافتراضية راشد العور.