«قمة الإعلام العربي 2025» تجمع 6000 إعلامي في دبي لرسم ملامح القطاع

كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لقمة الإعلام العربي 2025، عن الأجندة الكاملة للقمة، التي تعقد أعمالها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة لفيف من كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصناع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 6000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.

وفي هذه المناسبة قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، إن قمة الإعلام العربي 2025 تمثل محطة استراتيجية جديدة في إطار الرؤية المتكاملة التي تقودها دبي، والرامية إلى ترسيخ أسس إعلام عربي قادر على التفاعل مع متغيرات العصر، ومؤهل لصياغة محتوى مؤثر يُعبّر عن واقع منطقتنا وتطلعاتها المستقبلية.

وقال سموه: «الإعلام شريك رئيس في التنمية، وعنصر فاعل في تشكيل الوعي المجتمعي، وندعم دوره كمحرّك أساسي في استقرار المجتمعات ونهضتها. وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإننا نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للإعلام العربي، ومنصة جامعة لصنّاع التأثير في مختلف مجالات الإعلام التقليدي والرقمي».

وأضاف سموه: «تعكس أجندة القمة هذا العام نهجاً عملياً في استشراف المستقبل، عبر التوسع في محاور الذكاء الاصطناعي، والتقنيات التحويلية، وصناعة الألعاب والأفلام، وغيرها من القطاعات التي باتت تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الخطاب الإعلامي المعاصر. كما نولي اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب العربي، وتوفير الفرص التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في صناعة محتوى يعكس هوية المنطقة وواقعها، ويُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».

جاء الإعلان عن التجمع الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي دبي للصحافة، أمس، في مقره، بحضور نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي منى غانم المرّي، والأمين العام لجائزة الإعلام العربي نائب رئيس اللجنة التنظيمية الدكتورة ميثاء بوحميد، وأعضاء اللجنة التنظيمية: مديرة «براند دبي» شيماء السويدي، ومدير نادي دبي للصحافة بالإنابة مريم الملا، ومدير جائزة الإعلام العربي جاسم الشمسي، ومدير مشاريع مجلس دبي للإعلام سيف السويدي، وممثلي شركاء القمة، والذين ستتضمن منصاتهم مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات وهم: مؤسسة دبي للإعلام الشريك الإعلامي الاستراتيجي، مجموعة IMI، الشريك الإعلامي الاستراتيجي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الأكاديمي، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وتطرّق اللقاء إلى تفاصيل الأجندة المكثفة للقمة على مدار أيامها الثلاثة من خلال «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» الذي سيُعقد أول أيام القمة في 26 مايو الجاري، ويتخلله حفل تكريم الفائزين بجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، و«منتدى الإعلام العربي»، الذي يأتي انعقاده ثاني أيام القمة في 27 مايو، وستتم تزامناً معه إقامة حفل تكريم «شخصية العام الإعلامية» والفائزين بجائزة الإعلام العربي، ضمن فئاتها المختلفة، بينما سيشهد اليوم الختامي للقمة في 28 مايو فعاليات «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، والتي سيتزامن معها حفل تكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وقالت منى غانم المرّي: «يمثل إطلاق قمة الإعلام العربي 2025 خطوة استراتيجية جديدة على طريق ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للإبداع وللإعلام العربي، إذ نواصل تأكيد دور القمة كمنصة رائدة للحوار المهني المتخصص على مستوى العالم العربي، وتأتي أجندة هذا العام لتعكس تحولات المشهد الإعلامي في المنطقة والعالم، بموضوعات متنوعة تركز على المستقبل، وتواكب عمق تأثيرات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي على صناعة الإعلام بمختلف مساراتها».

وأضافت: «حرصنا على تصميم برنامج متكامل يستعرض أفضل الممارسات المهنية والرؤى الأكاديمية، ويستلهم أبرز التجارب العالمية في مجالات الإعلام المتجددة، لتكون القمة مساحة معرفية مفتوحة أمام الإعلاميين وصُنّاع القرار والمبدعين العرب، تسهم في بناء تصورات عملية لمستقبل القطاع ورفع سقف التميز في مخرجاته».

وأوضحت: «تكرّس القمة هذا العام اهتماماً خاصاً بقطاعَي الأفلام والألعاب الإلكترونية باعتبارهما ركيزتين لهما مكانتهما في عالم الإعلام الجديد تحملان إمكانات اقتصادية متنامية، وتمثلان فضاءً إبداعياً مؤثراً في تشكيل الوعي والثقافة العربية المعاصرة».

وأعلنت عن إضافتين مهمتين للقمة هذا العام، حيث قالت: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية، الذي ستعقد أولى دوراته تزامناً مع قمة الإعلام العربي 2025. كما يسعدنا أن نطلق النسخة المطورة من تقرير نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية كمرجع موثوق يمكن للقائمين على قطاع الإعلام وصناع القرار فيه الاستعانة به في وضع خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة. إننا على ثقة بأن نقاشات القمة ستسهم في تطوير أدوات الإعلام العربي وتوسيع آفاقه ليبقى فاعلاً ومؤثراً في عالم سريع التغير».

وتطرقت إلى أبرز المتحدثين الرئيسين أمام قمة الإعلام العربي 2025، حيث يشارك في القمة بكلمات رئيسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، في حين ستشهد القمة لقاءً مهماً مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وحواراً مع وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية د. غسان سلامة، كما يشارك في القمة وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار.

وقالت منى المرّي إن «قمة الإعلام العربي» ستتشرف بمشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وتدور حول موضوع «دور الإعلام في عصر الخوارزميات».

وأشارت إلى استضافة القمة لوزراء الإعلام العرب؛ وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت عبدالرحمن المطيري، ووزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان النعيمي، ووزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية بول مرقص، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية أحمد المسلماني، ومن دولة الإمارات رئيس المكتب الوطني للإعلام عبدالله آل حامد، ضمن جلسة حوارية رئيسة، كذلك تستضيف القمة المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، في جلسة حوارية رئيسة.

وضمن أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب وفي ثالث أيام قمة الإعلام العربي، سيكون الحضور على موعد للقاء أحد أبرز الوجوه الإعلامية العالمية وهو الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، المعروف بأسلوبه المتميز في إدارة الحوار مع شخصيات عالمية لها ثقلها السياسي والإعلامي على مستوى العالم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميثاء بوحميد، أن القمة هذا العام بعناصرها الرئيسة المختلفة وعلى مدار ثلاثة أيام تواصل استقطاب صناع القرار، وأبرز العقول المؤثرة في مسيرة العمل الإعلامي العربي سواء المرئي أو المقروء أو المسموع وكذلك الرقمي، مشيرة إلى أن القمة هي التجمع الأكبر على مستوى المنطقة لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام في المنطقة العربية. وقالت إن القمة تستضيف هذا العام أكثر من 300 متحدث من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، فيما وصل عدد المسجلين لحضور القمة أكثر من 6000 شخصية، كما تتضمن الدورة الحالية للقمة أكثر من 175 جلسة رئيسة، وأكثر من 35 ورشة عمل تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية.

ولفتت إلى أن قمة الإعلام العربي ستستضيف هذا العام ضيوفاً ومشاركات من 26 دولة حول العالم، وسيتم نقل التجارب الإعلامية لهذه الدول بهدف تعميم الفائدة والتجارب الناجحة حول العالم، مشيرة إلى أن القمة ستشهد توقيع خمس اتفاقيات تعاون وشراكة بين مؤسسات عربية وعالمية، وجلسات إعلامية مغلقة مع كبار الشخصيات، كما ستستضيف أربع خلوات إعلامية تهدف للوصول إلى رؤية ومخرجات حول قطاعات إعلامية مهمة، تشمل قطاع التلفزيون والصحافة المطبوعة والمنصات الرقمية والبودكاست.

وأضافت نائب رئيس اللجنة التنظيمية أنه مع اتساع دائرة الحوار وتنوّع الموضوعات المطروحة ضمن أجندة هذا العام، حرصت قمة الإعلام العربي 2025، على أن تتسم جلساتها بالشمولية مع استقطاب مسؤولي كل القطاعات وثيقة الصلة، في حين ستتسم الدورة الحالية بمجموعة من العناصر الأساسية أولها: التركيز على التقنيات الناشئة والتحويلية والذكاء الاصطناعي والنظر في أثرها على قطاع الإعلام، في محاولة لرصد أفضل السبل للاستفادة من تلك الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في صُنع إعلام قادر على كسب ثقة المتلقي واحترامه بمحتوى رفيع المستوى يتسم بالمصداقية والجودة العالية.

وأضافت الدكتورة ميثاء بوحميد أن القمة كذلك حرصت على أن تكون المؤسسة الأكاديمية مشاركة في هذا الحوار، انطلاقاً من دور الجامعات في إعداد الكادر البشري الذي سيحمل راية التطوير، بما يستدعيه ذلك من امتلاك مناهج أكاديمية مواكبة للتطور العالمي في مجال الإعلام والتقنيات الحديثة التي باتت ترسم ملامح مستقبله، وتتجسد هذه المشاركة من خلال سلسلة من الجلسات وورش العمل و«الماستر كلاس» التي تقدمها جامعة الإمارات العربية المتحدة بصفة أساسية، وكذلك مع مشاركة مجموعة من الأكاديميين الذين سيشاركون رؤاهم من خلال جلسات القمة وعلى مدار أيامها الثلاثة.

شراكات استراتيجية

من جهتها، أعربت مريم الملا عن بالغ الشكر والتقدير لشركاء قمة الإعلام العربي 2025، لدعمهم الكبير وتعاونهم النموذجي الذي يُعد مقوماً رئيساً من مقومات نجاح هذا الحدث السنوي الكبير، الذي يحظى باهتمام وحضور نخب القيادات الإعلامية، مؤكدة أن مواصلة هذا الدعم هو برهان على مدى وعي المجتمع وأهم مؤسساته بدور الإعلام في تعزيز مسيرة التطوير الشاملة سواء على مستوى دولة الإمارات أو المنطقة العربية بصورة عامة.

وتحظى قمة الإعلام العربي 2025 بدعم مجموعة من الشركاء وهم: موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) الشريك الاستراتيجي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، شريك الاستدامة الاستراتيجي، ومجموعة إينوك، شريك الطاقة، وغرف دبي، الشريك الرئيس، وبلدية دبي، شريك مدن المستقبل، و«طيران الإمارات»، شريك الطيران، وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي، و«دو» شريك الاتصال، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، شريك النقل. كما تدعم القمة جامعة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الشريك الأكاديمي، والشريك الإعلامي الاستراتيجي: «دبي للإعلام»، والشريك الإعلامي الاستراتيجي مجموعة IMI.

وتطرّقت مريم الملا إلى الفعاليات التي ستستضيفها منصة نادي دبي للصحافة في القمة وضمن أيام انعقادها خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، والتي ستشهد مجموعة من جلسات «الماستر كلاس»، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الإعلامية العالمية تشمل: غوغل، وسناب شات، وإنستغرام، وديزني، وتيك توك، و«Balckmagic design»، وشبكة الإذاعة العربية.

كذلك، سيتم على منصة النادي تخريج منتسبي برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي، والتي أطلقها النادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، في إطار مبادرة «صُنّاع محتوى دبي».

كما تستضيف منصة نادي دبي للصحافة توقيع عضو مجلس أُمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية د. يسار جرّار، كتابه «الشيخ الرئيس التنفيذي.. دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم» مع إطلاق النسخة العربية من الكتاب للمرة الأولى خلال القمة. كما تعقد في منصة النادي جلسة بعنوان «الميتاسرد في أسفار مدينة الطين»، يتحدث فيها الروائي الكويتي سعود السنعوسي، الحائز الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، وسيقوم بتوقيع الجزء الثالث من ثلاثيته «أسفار مدينة الطين»، والمعنون «سِفر العنفوز»، أما الكاتب والباحث في الفنون البصرية صائب إيجنر، فتستضيفه منصة نادي دبي للصحافة في جلسة بعنوان «حوار الفن والثقافة»، حيث سيناقش رؤاه في عالم الفن، وكتابه المرجعي «فنانو الشرق الأوسط: 1900 إلى اليوم»، والذي سيقوم أيضاً بتوقيعه عقب الجلسة.

وحول إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية والغاية من ورائه، بتنظيم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، قال مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام هشام العلماء: «المنتدى يأتي في سياق المبادرات الاستراتيجية التي يحرص مجلس دبي للإعلام على إطلاقها في سبيل دفع مسيرة تطوير قطاع الإعلام وعبر مختلف مساراته، لاسيما تلك التي تحمل مؤشرات نمو واعدة، فيما تعكس الخطوة مدى الاهتمام بإيجاد محفل حواري يجمع أهم القائمين على صناعة الأفلام وصناعة الألعاب الإلكترونية وكلتيهما من الصناعات التي تحمل العديد من الفرص، إذ يشكل المنتدى الجديد دفعة في سبل النهوض بهما في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز جاذبية دبي كمركز محوري للجهات الإنتاجية والأعمال السينمائية العربية والعالمية، ومركز تطوير المواهب في ضوء ما تمتلكه الإمارة من إمكانات تؤهلها للعب دور رئيس في هذا الاتجاه عربياً».

من جانبه، تحدث مدير جائزة الإعلام العربي وعضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي جاسم الشمسي، حول الترتيبات الخاصة بتكريم الفائزين ضمن برامج الجوائز الثلاث المدرجة تحت مظلة قمة الإعلام العربي، وهي «جائزة الإعلام العربي» في دورتها الـ24، و«جائزة الإعلام العربي للشباب» في دورتها التاسعة، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الخامسة، مؤكداً أن المكانة المرموقة التي وصلت لها جائزة الإعلام العربي كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في المجال الإعلامي، تشكل مسؤولية كبيرة يواصل مجلس إدارة الجائزة برئاسة منى غانم المرّي وأمانتها العامة العمل على الوفاء بها على الوجه الأكمل، في حين تتكامل الجوائز الثلاث في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتأكيد دور دبي كقوة دفع رئيسة في تحفيز التميز الإعلامي.

وأوضح الشمسي أن جائزة الإعلام العربي تلقت هذا العام 2956 مشاركة من مختلف أنحاء العالم العربي ضمن مختلف فئات الجائزة، مشيراً إلى أن «جائزة الإعلام العربي للشباب» مع عودتها في دورتها التاسعة لاقت إقبالاً كبيراً من طلبة وطالبات الإعلام في مختلف البلدان العربية، حيث وصل عدد الأعمال المشاركة في مختلف فئات الجائزة إلى 2736 عملاً، فيما جاءت ردود الأفعال إيجابية للغاية، سواء من المؤسسات الأكاديمية أو من المواهب الإعلامية الشابة التي أبدت تقديرها لدور دبي في تحفيز شباب الإعلاميين على التميز بدءاً من المرحلة الأكاديمية.

وعن مشاركة رواد الأعمال من مبادرة «بكل فخر من دبي»، التابعة لـ«براند دبي»، في فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، استعرضت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي، الهدف من إشراك 10 مشاريع مختارة لرواد الأعمال في القمة وضمن أيامها الثلاثة، مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص «براند دبي» على الترويج لرواد أعمال نجحوا في إطلاق مشاريع رائدة، وذلك من خلال إشراكهم في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي، مع الاستفادة من موقعها كمركز عالمي رئيس للفعاليات والمعارض والمؤتمرات، مؤكدة أن قمة الإعلام العربي مناسبة متميزة لتحقيق هذا الهدف، لاسيما مع وجود هذا الحشد الإعلامي الكبير من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.

وأشارت السويدي إلى الفعاليات التي تنظمها «براند دبي» خلال القمة، حيث تقدم عملاً فنياً بالتعاون مع الفنان العالمي فردي اليسي، الذي يعكس من خلاله تفاعل جمهور القمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منصة تصوير الفيديو بالتعاون مع شركة «دو» بتقنية الذكاء الاصطناعي.

كذلك، تم خلال المؤتمر الصحافي استعراض الأنشطة والفعاليات التي سينظمها شركاء القمة على مدار أيامها الثلاثة وهم: جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة دبي للإعلام، ومجموعة IMI، والتي ستشمل سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل وجلسات «الماستر كلاس».

أكاديمية دبي للإعلام

وحول مشاركتها في القمة أكدت مديرة أكاديمية دبي للإعلام منى بوسمرة، أن قمة الإعلام العربي، كأكبر تجمع إعلامي على مستوى المنطقة، تمثل دفعة قوية نحو الترويج للأكاديمية، ودعم أنشطتها كمنصة تدريبية رائدة تهدف إلى استشراف وصياغة مستقبل الإعلام العربي من خلال تبني أحدث أساليب التدريب المتخصص التي تعتمد على أحدث التقنيات الإعلامية الهادفة إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإعلامية، مشيرة إلى أن منصة الأكاديمية ستشهد على مدار أيام القمة مجموعة من الجلسات والورش، التي تستضيف العديد من المختصين والأكاديميين لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تسلط الضوء على مستقبل الإعلام واستخدام أحدث التقنيات.

ومن بين المنصات المشاركة في القمة تأتي مشاركة صحيفة «البيان» التي ستستضيف هذا العام مجموعة من الجلسات لمناقشة حال الإعلام الاقتصادي العربي، وعن المنصة قال رئيس تحرير الصحيفة حامد بن كرم: «هناك فجوة كبيرة بين المأمول من الإعلام الاقتصادي وحركة التنمية والتطورات التي تمر بها المنطقة، وهو ما يدعونا إلى النظر في كيفية مواكبة الإعلام الاقتصادي للإنجازات التي تسطرها دولة الإمارات، مؤكداً مكانة القمة التي عرفت منذ انطلاقها بحرصها على الخروج بمخرجات جوهرية تسهم في تطوير قطاع الإعلام العربي».

وعن مشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة في القمة، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة غالية الأحبابي: «سعداء بمشاركتنا للمرة الأولى في قمة الإعلام العربي، للاستفادة من هذا الجمع الكبير للإعلاميين وصناع القرار ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط بل كذلك على المستوى العالمي، ما يمكننا كجامعة من الاطلاع على أحدث السياسات الإعلامية وتوجهات المستقبل، مشيرة إلى أن الجامعة ستستضيف خلال أيام القمة مجموعة من الجلسات وورش العمل التي ستضم الخريجين والطلبة الحاليين والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها».

وتشارك مجموعة IMI في القمة بتنظيم ورش عمل متخصصة عبر أكاديمية IMI للإعلام، تهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الإعلامية لمواكبة التحول الجوهري الذي يشهده قطاع الإعلام، وسيقود ورش عمل مجموعة IMI خلال القمة، نخبة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة من مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة، بما في ذلك «سكاي نيوز عربية»، و«ذا ناشونال»، و«العين» الإخبارية وCNN الاقتصادية، ما يمنح الحضور لمحة واسعة حول الاستراتيجيات والأدوات والتحليلات التي يستخدمها أبرز الصحافيين وصناع المحتوى ضمن القطاع.

وتتضمن أعمال المنتدى الإعلامي العربي للشباب، وضمن أول أيام «قمة الإعلام العربي» مجموعة كبيرة من الجلسات المصنفة ضمن «دردشات إعلامية» ومنها جلسة «الشباب والتعليم ومستقبل الإعلام» وتستضيف المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات زكي نسيبة، ونائب رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأميركية في دبي إلياس بوصعب.

وستتطرق جلسة نظرة على الإعلام العربي - رؤية مستقبلية، إلى أهم ما جاء في الإصدار الجديد من تقرير «نظرة على الإعلام العربي»، والتي يتحدث فيها النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم ماجد السويدي، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي راشد المري، وشريك في Strategy& طارق مطر. كما تستضيف جلسة «السرد القصصي في الموروث الإماراتي» الإعلامي والباحث في مجال التراث خلفان الكعبي، ومطر الشامسي (صانع محتوى اجتماعي).

ويشارك في جلسة بعنوان «من الجريدة إلى التغريدة» كل من رئيس التحرير التنفيذي بصحيفة الخليج رائد برقاوي، ومستشارة قناتي العربية والحدث للشؤون الأميركية والدولية راغدة ضرغام، فيما يحلّ رئيس المحتوى بمجموعة MBC وشاهد الإعلامي علي جابر، متحدثاً ضمن جلسة «عالم بلا أخبار».

وفي إطار الدردشات الإعلامية وضمن جلسة بعنوان «من عالم الفن إلى عالم الإعلام» تستضيف قمة الإعلام العربي الكاتبة والإعلامية والمنتجة إسعاد يونس، صاحبة البرنامج التلفزيوني المعروف «صاحبة السعادة».

وتتضمن القمة جلسات مع مجموعة من المفكرين والكتاب الذين سيقومون بتوقيع أعمالهم.

حيث تستضيف جلسة «فرص الشباب في عصر التحول الرقمي» عضو مجلس أُمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية د. يسار جرّار. وستتخلل ثاني أيام القمة جلسة نقاشية بعنوان مستقبل الإعلام برؤية الرؤساء التنفيذيين، بمشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام محمد الملا، والرئيس التنفيذي لمجموعة النهار الإعلامية نايلة تويني. وفي دردشات إعلامية، تعقد جلسة بعنوان «الإعلام العربي باللغات الأجنبية، يشارك فيها كل من نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية كارولين فرج، ومدير مكتب الخليج في «رويترز» مها الدهان، ورئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس. وسيكون «العرب بين تحديات التغيير السياسي والتغيير الإعلامي» موضوعاً سيناقشه كل من مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» محمد الحمّادي، والكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، والكاتب والمحلل السياسي صالح المشنوق.

ويشارك في جلسة «صناعة الخبر: من العاجل إلى القصّة» خلال ثاني أيام القمة رئيس مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام سعود الدربي، ومدير الأخبار بقناة ومنصة المشهد جورج عيد، ورئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي. وتتطرق القمة إلى موضوع «دور الإعلام في دعم الهوية العربية» ويتعرض له بالنقاش الباحث والكاتب د. رشيد خيون، والأكاديمي والناقد الثقافي الدكتور عبد لله الغذامي. وفي محاولة للوقوف على عناصر صنع المؤثر، يحاول الإعلامي علي آل سلوم، مقدم برنامج دروب، الإجابة عن سؤال «كيف تصبح مؤثراً دون أن تمتلك ملايين المتابعين؟».

ومع تناول القمة لكل الأبعاد المتعلقة بقطاع الإعلام، بما في ذلك البعد الاقتصادي، تعقد جلسة رئيسة بعنوان «فرص الاستثمار الإعلامي»، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة IMI راني رعد. وفي مواكبة للتحولات العالمية وتأثيراتها على المنطقة، تتضمن أجندة القمة في يومها الثاني جلسة بعنوان «المنطقة العربية في عالم متغير» تستضيف الكاتب د. محمد الرميحي، ورئيس تحرير صحيفة الشروق الإعلامي عماد الدين حسين، والإعلامية والنائبة البرلمانية السابقة، بولا يعقوبيان.

«الذكاء الاصطناعي بين الوهم والحقيقة!» هو عنوان لجلسة سيتحدث فيها المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي د. مروان الزرعوني، ويحاوره مدير المشاريع بمؤسسة دبي للمستقبل حمد الشيراوي. وتتحدث رئيسة الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا د. رفيعة غباش، في جلسة بعنوان مستقبل الإعلام بين رؤيتين في حوار تشارك فيه أستاذ مشارك في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية د. كريمة المزروعي.

ومع حرص قمة الإعلام العربي على استعراض تجارب إعلامية بارزة في العالم، تستضيف القمة في يومها الثاني وضمن «منتدى الإعلام العربي» مسؤول التحرير في صحيفة «إل فوليو» الإيطالية ميشيل ماسينري. وبالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف القمة مدير مختبر الابتكار بجامعة تيكيو في طوكيو أ.د. ماكي سوجيموتو، لتقديم رؤية يابانية لمستقبل الإعلام، كما سيقدم مدير معهد أبحاث الوسائط الرقمية والمحتوى بجامعة كيو اليابانية أ.د. كونيتاكي كانيكا، رؤاه حول مستقبل الشبكات الرقمية انطلاقاً من التجربة اليابانية في هذا المجال.

وتشهد القمة ضمن اليوم الثالث والختامي، جلسة حوارية رئيسة يتحدث فيها وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، حول مستقبل الفرص الاقتصادية وتقاطع هذا الملف مع السياسة والإعلام.

كما سيستقطب الحدث لفيفاً من أهم وأبرز المؤثرين وصناع المحتوى في العالم العربي، والمسؤولين المساهمين في تشكيل العناصر المؤثرة في البيئة الرقمية، حيث تستضيف القمة رئيس مجلس الأمن السيبراني - حكومة دولة الإمارات دكتور محمد الكويتي.

وضمن الجلسات الصباحية لمنتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية، تشهد القمة مشاركة نجم بوليوود سيف علي خان، في جلسة يحاوره فيها الإعلامي أنس بوخش، كما تحل رائدة الأعمال منى قطان، ضيفة على جلسة تحاورها فيها مدير الشراكات الاستراتيجية الشرق الأوسط وشمال إفر يقيا الشراكات العالمية، في «ميتا» جوانا جميل.

وفي جلسة «الألعاب.. من الترفيه إلى الصناعة»، يتحدث صانع المحتوى أبوفلة – حسن سليمان، ويحاوره، صانع المحتوى أحمد النشيط. وتتحدث صانعتا المحتوى مرمر، ونارين بيوتي، في جلسة بعنوان «تحويل الشغف إلى ريادة أعمال»، وتحاورهما رئيسة قطاع المبدعين في «سناب شات» آية كالوتي.

وضمن قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب وفي جلسة «من الشاشة إلى منصة سناب» سيتحدث كل من الممثل وصانع المحتوى عبدالرحمن بن نافع، والممثلة ورائدة الأعمال ريم الحبيب، ويحاورهما الممثل وصانع المحتوى علي الشهري. كما سيتحدث صانعا المحتوى غيث مروان، وعمر عبدالرحمن، في جلسة «اليوتيوب.. ثروة بملايين المتابعين» وتديرها صانعة المحتوى لطيفة الشامسي.

أما جلسة «التأثير الإيجابي في شبكات التواصل الاجتماعي» فسيكون ضيفها المدير العام لشركة سناب شات، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسين فريجة، وتحاوره مقدمة البرامج ومؤسس «متحدث» جيسي المر. وبالتعاون مع MONIFY تعقد جلسة بعنوان «السرد القصصي على منصات التواصل الاجتماعي» تتحدث فيها نورهان أبوسمرة ونورهان فهمي من منصة مونيفاي.

أحمد بن محمد:

• نعمل بتوجيهات محمد بن راشد على ترسيخ مكانة دبي منصة جامعة لصنّاع التأثير في مختلف مجالات الإعلام.

منى المرّي:

• التنوّع في محتوى القمة عبر محاورها الثلاثة يواكب التطور السريع للمشهد الإعلامي العربي والعالمي.

• لطيفة بنت محمد تشارك جمهور قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب رؤاها في جلسة «دور الإعلام في عصر الخوارزميات».

• شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء اللبناني ووزيرا الخارجية والاقتصاد والصناعة السوريان، ووزراء الإعلام العرب يشاركون بآراء وحوارات حول آفاق الإعلام العربي ومستقبل المنطقة.

• أجندة مكثفة ترصد فرص التطوير وأهم الممكنات، وسبل توظيف التقنيات الناشئة والتحويلية في صنع إعلام قوي ومنافس.

• 3 أيام من الحوارات المتعمقة ضمن «منتدى الإعلام العربي» و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب».