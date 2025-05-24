تعاون بين «دبي الإنسانية» و«المساعدات الأوروبية» لتحسين الاستجابة للطوارئ     

وقعت «دبي الإنسانية» والمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية، التابعة للمفوضية الأوروبية، اتفاقية الترتيب الإداري الجديد، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات سلسلة الإمداد والجاهزية والاستجابة للأزمات الإنسانية الطارئة.

وستتعاون «دبي الإنسانية» والمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية من خلال هذا الترتيب الإداري في التنسيق بتنفيذ عمليات الإغاثة وتبادل البيانات اللوجستية الحيوية، واستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين الاستجابة للطوارئ على امتداد سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية.

ويتيح الترتيب الإداري أيضاً فرصاً لتبادل أفضل الممارسات في مجالات الجودة والاستدامة والتميّز في العمليات، كما يمهّد لتطوير برامج تدريبية تركز على تعزيز الجاهزية للطوارئ على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى تنظيم منتديات مشتركة تجمع الأطراف المعنية والأوساط الأكاديمية والجهات المسؤولة عن إدارة الكوارث والقطاع الخاص.

وقع الاتفاقية كل من المدير العام للمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية ماسيج بوبوسكي، والمدير التنفيذي عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية جوسيبي سابا، على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي الذي عقد في بروكسل، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية من الإمارات سلطان الشامسي، وسفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي، محمد السهلاوي.

وقال جوسيبي سابا إن «طموحنا المشترك يتمثل في تعزيز مرونة الاستجابة الإنسانية للطوارئ، وتنسيقها، واستدامتها، من خلال الشراكة».

وأضاف: «من موقعنا الاستراتيجي، كأكبر مركز إنساني في العالم، تؤدي دبي الإنسانية دوراً ممكناً واستباقياً في تمكين المجتمع الإنساني من إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة»، معرباً عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع المديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية، لتقوية الجاهزية التشغيلية، ودعم العمل الإنساني حتى يصبح أكثر فاعلية على مستوى العالم.

وأكد ماسيج بوبوسكي: «من خلال تعزيز تعاوننا مع (دبي الإنسانية)، فإننا نستثمر في استجابات أكثر تنسيقاً وسرعة للأزمات تقوم على الابتكار وتبادل المعرفة والاستعداد الاستراتيجي لخدمة الأكثر احتياجاً أينما كانوا بشكل أفضل».