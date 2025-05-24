غواص إماراتي يوثق ظهور سمكة «الهلالي» في مياه الفجيرة

رصد الغواص والمصور البحري صالح محمد الظهوري، من أبناء الفجيرة، نوعاً نادراً من الأسماك يعرف محلياً بـ«الهلالي»، أثناء رحلة غوص يقوم بها بشكل دوري منذ أكثر من 24 عاماً، لتوثيق التغيرات البحرية، خصوصاً بعد الأحداث البيئية مثل المد الأحمر وإعصار «جونوا».

وتفصيلاً، قال الظهوري، البالغ من العمر 49 عاماً، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يمارس الصيد والغوص منذ صغره، واحترف الغوص منذ عام 1998، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن مراقبة وتحليل التغيرات التي تطرأ على الحياة البحرية، خصوصاً بعد الظواهر المؤثرة التي تترك بصمتها على التنوع البيولوجي في الأعماق.

وأضاف: «أغوص ومعي الكاميرا دائماً، لأرصد كل جديد، وخلال آخر غطسة منذ ثلاثة أيام صادفت سمكة نادرة يطلق عليه علمياً «Sweetlips» والمعروفة محلياً بـ«الهلالي».

وتابع: «لفتت السمكة انتباهي بلونها المختلف وسلوكها الانعزالي، على خلاف المعروف عنها بأنها تعيش ضمن مجموعات، ما جعل الموقف غير مألوف بالنسبة لي».

وتابع: «لم أصادف مثلها طوال 24 سنة من الغوص، إذ إن الغواص يرى أكثر من الصياد، لأنه يلامس البيئة مباشرة، ويشاهد الأنواع عن قرب».

وأشار إلى حرصه على توثيق مشهد سمكة «الهلالي»، والتقاط صور لها وهي تسبح بمفردها في حالة استثنائية.

وأوضح أن ظهورها في مياه الفجيرة يعكس تحسناً لافتاً في جودة البيئة البحرية، التي أصبحت أكثر جذباً للكائنات النادرة، بفضل المبادرات المتعددة لإحيائها، وعلى رأسها مشاريع استزراع المرجان، التي أسهمت في إعادة التوازن البيئي، وتوفير ملاذات آمنة للأنواع البحرية المتنوعة.

وقال: «أظهرت جهود تأهيل بيئتنا البحرية علامات تعافٍ واضحة، ما يؤكد إمكانية عودة التنوع البيولوجي البحري كما كان في السابق، بل أفضل مما كان عليه».

وأكد رئيس جمعية صيادي الفجيرة، محمود حسن سليمان آل علي، أن سمكة «الهلالي» التي رصدها الظهوري تعد من الأنواع النادرة في بحر الفجيرة، مشيراً إلى أن هذه الفصيلة تنتمي إلى أسماك الفرش، والتي تشمل أيضاً أصنافاً محلية معروفة مثل «عبود صنقور» و«المطوع»، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، فيما شهدت بعض الأنواع مثل الفرش بوادر تعافٍ بعد قرارات المنع وتنظيم الصيد.

وأضاف أن توثيق هذا النوع من قبل غواصين محليين يسهم في دعم قاعدة البيانات البيئية، ويؤكد أهمية الحفاظ على النظم البحرية، خصوصاً في ظل المشاريع التطويرية التي تستهدف تعزيز التنوع البيولوجي في سواحل الدولة.