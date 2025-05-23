طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ائماً جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية و سرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:24 والمد الثاني عند الساعة 22:58 والجزر الأول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.

وفي بحرعمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:35 والمد الثاني عند الساعة 18:40، والجزر الأول عند الساعة 12:57 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 30 75 25

دبي 47 32 70 15

الشارقة 47 25 75 20

عجمان 39 29 85 25

أم القيوين 41 26 85 25

رأس الخيمة 48 23 75 20

الفجيرة 40 29 85 30

العـين 49 31 50 10

ليوا 48 26 50 15

الرويس 47 25 75 20

السلع 45 28 75 20

دلـمـا 40 29 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 37 27 85 40

أبو موسى 37 28 85 45