فلكيا.. غرة ذي الحجة الأربعاء المقبل وعيد الأضحى 6 يونيو

المصدر:
  • أحمد عابد – أبوظبي :
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توقع  رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان ، أن يكون يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، هو غرة شهر ذي الحجة ، والجمعة 6 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية.

وتفصيلا، قال الجروان لـ " الإمارات اليوم"، إن القمر الجديد  لشهر ذي الحجة سيولد، يوم الثلاثاء، الموافق 27  مايو 2025 الساعة 07:02  بتوقيت الإمارات ، وسيكون مع مغيب الشمس بعمر يقارب 12  ساعة، ويظل فوق الأفق قرابة 38 دقيقة بعد غروب الشمس ، فرؤيته واردة مساء ذلك اليوم، وعليه يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة وبالتالي الجمعة 6 يونيو 2025  عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية، مع الاخذ بالاعتبار بأن مواعيد المواسم الدينية يتم إعلانها وفق الضوابط الشرعية من الجهات  المختصة . 


وتوقع الجروان أن يكون هناك توافق عام بخصوص بداية شهر ذي الحجة ( عدا كون ما يأخذ به  أهل المناسك في مكة هو ما سيتم  فعلا )  لكن كون عمر الهلال يتجاوز 12 ساعة و مكوثه فوق الأفق بعد الغروب يتجاوز 25  دقيقة ، في عموم الجزيرة العربية فهذا دليل على إمكانية رصده ، وتتحسن هذه العوامل بالاتجاه غربا  نحو مصر ، و ستتحسن هذه العوامل أكثر في المغرب العربي .

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