فلكيا.. غرة ذي الحجة الأربعاء المقبل وعيد الأضحى 6 يونيو

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان ، أن يكون يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، هو غرة شهر ذي الحجة ، والجمعة 6 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية.

وتفصيلا، قال الجروان لـ " الإمارات اليوم"، إن القمر الجديد لشهر ذي الحجة سيولد، يوم الثلاثاء، الموافق 27 مايو 2025 الساعة 07:02 بتوقيت الإمارات ، وسيكون مع مغيب الشمس بعمر يقارب 12 ساعة، ويظل فوق الأفق قرابة 38 دقيقة بعد غروب الشمس ، فرؤيته واردة مساء ذلك اليوم، وعليه يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة وبالتالي الجمعة 6 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية، مع الاخذ بالاعتبار بأن مواعيد المواسم الدينية يتم إعلانها وفق الضوابط الشرعية من الجهات المختصة .



وتوقع الجروان أن يكون هناك توافق عام بخصوص بداية شهر ذي الحجة ( عدا كون ما يأخذ به أهل المناسك في مكة هو ما سيتم فعلا ) لكن كون عمر الهلال يتجاوز 12 ساعة و مكوثه فوق الأفق بعد الغروب يتجاوز 25 دقيقة ، في عموم الجزيرة العربية فهذا دليل على إمكانية رصده ، وتتحسن هذه العوامل بالاتجاه غربا نحو مصر ، و ستتحسن هذه العوامل أكثر في المغرب العربي .