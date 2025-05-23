كبار المواطنين الأكثر التزاماً بالأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات

أكد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي العميد أحمد جمعة الخييلي، أن فئة كبار المواطنين، هي الأكثر التزامًا بالأنظمة المرورية من منطلق حرصهم على عدم ارتكاب المخالفات المرورية بحسب الاحصائيات المرورية .

ولفت الخييلي إلى دور كبار المواطنين الفعال و تعاونهم مع الجهات المعنية في نشر الثقافة المرورية بمحيط الأسرة والمجتمع.

ونفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين مبادرة لتوعية كبار المواطنين لشرح مفهوم النقاط المرورية وذلك تجسيداً لأهداف عام المجتمع 2025 وضمن الاهتمام بتوجيه المزيد من الخدمات لكبار المواطنين الذين لعبوا دوراً أساسياً في نهضة الإمارة وتقديراً لجهودهم الرائدة تجاه الوطن.

وأكد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة العميد أحمد جمعة الخييلي أن المبادرة تضمنت ورشة عقدت تقديرًا للمكانة الكبيرة التي يحظى بها كبار المواطنين في المجتمع وبهدف تعزيز الوعي لديهم ببرنامج النقاط المرورية وفقًا للقرار الوزاري رقم (178) لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

من جانبه استعرض رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة المقدم دكتور فايز السبيعي أبرز ما تضمنته القوانين المعمول بها والإجراءات المتبعة بشأن برامج النقاط المرورية و كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة للسائقين، لافتًا إلى برامج النقاط المرورية ( التأهيلية للسائقين).

وتشمل برنامجين الأول يتم من خلاله تخفيض 8 نقاط مرورية في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية متراكمة على رخصة القيادة و الثاني مختص باسترجاع رخصة القيادة في حال تجاوز السائق 24 نقطة مرورية من خلال إلحاقه بورشة توعوية وتثقيفية مكثفة عن كيفية دفع الرسوم المقررة في مركز الخدمة.

وقدمت الورشة شرحًا لبعض المفاهيم عن النقاط المرورية للمخالفات عن كيفية احتسابها والآثار المترتبة عليها و الاجراءات المتبعة في حال بلوغ الحد التراكمي من خلال زيارة تطبيق (تم)، أو مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات الأمنية وتسديد القيود في برنامج المرور والترخيص الاتحادي أو التواصل عبر الرقم المجاني ( 8003333 ) لخدمة عونك.