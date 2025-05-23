"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء 27 مايو، وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر 831,363,259,82 درهم، بزيادة قدرها 52,814,510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778,548,749,06 دراهم.

يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49,910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1,760 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48,150 مستفيدا.



وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.