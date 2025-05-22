116 شاغراً للمواطنين في «الخاص» خلال الأيام المفتوحة للمقابلات بعجمان

نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الأيام المفتوحة للمقابلات في فندق عجمان سراي، حيث تطرح سبع شركات 116 شاغراً وظيفياً للمواطنين.

وشهد اليوم الأول حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات من حَمَلة الشهادات الجامعية والثانوية العامة، الذين توافدوا للتعرف إلى الفرص الوظيفية المتاحة، وإجراء المقابلات الفورية مع مسؤولي التوظيف، إذ تم تخصيص اليوم الأول لمجموعة البطحاء للسيارات، التي طرحت 14 شاغراً وظيفياً عبر شركاتها التابعة، وهي: شركة إيه جي إم سي (AGMC)، وبي إم دبليو، وميني كوبر، ورولز رويس، وشركة بدجت لتأجير السيارات، وبيت ستوب لصيانة السيارات. وتواصلت فعاليات الأيام المفتوحة أمس الأربعاء، بمشاركة خمس جهات من القطاع التعليمي والخاص، هي: مدرسة عجمان الخاصة، والمدرسة الوطنية، ومدرسة غلوبال الهندية، وشركة سيكا، ولايف ستايل، حيث طرحت 42 وظيفة. فيما تختتم الفعالية اليوم الخميس بمشاركة مجموعة ماجد الفطيم، التي تعرض 60 شاغراً وظيفياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على تعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للعمل في القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة، عنود النعيمي، في تصريحات صحافية، أن تنظيم الأيام المفتوحة يُجسّد التزام الإمارة بدعم ملف التوطين في الدولة، عبر توفير فرص مباشرة للمواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، وتمكينهم من إجراء مقابلات فورية، والتواصل مع مسؤولي التوظيف للحصول على إرشادات مهنية حول طبيعة العمل والتطور الوظيفي في الشركات المشاركة. وأضافت أن المبادرة تأتي ترجمة للتوجيهات الحكومية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تنافسية الكوادر الوطنية، تماشياً مع أهداف برنامج «نافس» الرامية إلى تمكين المواطنين من شغل وظائف نوعية وداعمة لمساراتهم المهنية.

وأكدت أن دائرة الموارد البشرية حريصة على توحيد الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركات الخاصة، لتسريع توظيف الكفاءات المواطنة، منوهة بأن الفعالية تعد منصة مثالية لربط الباحثين عن عمل بفرص نوعية تتناسب مع تخصصاتهم وطموحاتهم.