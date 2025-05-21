بوابة "جسر آل مكتوم" يوم الأحد وبعد العاشرة مساء : هل مازالت مجانية بعد تطبيق "التعرفة المرنة" لـ"سالك"؟

بدأت شركة "سالك" في 31 يناير الماضي، تطبيق نظام التعرفة المرنة على جميع بواباتها، باستثناء شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في دبي.

ومنذ تطبيق التعرفة المرنة تلقت "الإمارات اليوم" استفسارات من القرّاء بشأن موقف بوابة جسر آل مكتوم، لاسيما وأنها قبل تطبيق التعرفة المرنة كانت مجانية أيام الأحد، فيما كان يتم تحويلها إلى مجانية يومياً بدءاً من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

وأوضحت سالك عبر موقعها الإلكتروني، أنه بعد تطبيق نظام التعرفة المرنة، يتم تطبيق رسوم التعرفة المرنة على بوابة جسر آل مكتوم وفقاً للجدول المحدد على جميع البوابات.

كما ذكرت سالك أنه يجري تطبيق التعرفة المرنة على جميع بوابات سالك دون استثناء يومياً.

وبموجب هذا النظام، سيكون العبور عبر البوابات مجانياً من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل حتى 6:00 صباحاً

أما خلال فترات الذروة، تُحدد التعرفة بستة دراهم، وذلك من الساعة 6:00 إلى 10:00 صباحاً، ومن 4:00 إلى 8:00 مساء.

وخلال الفترات غير وقت الذروة، بين 10:00 صباحاً و4:00 مساء، ومن 8:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل، فستكون التعرفة 4 دراهم.

ويُستثنى يوم الأحد، حيث يتم تطبيق تعرفة ثابتة بقيمة أربعة دراهم طوال اليوم، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات الخاصة، مع استمرار مجانية العبور من 1:00 إلى 6:00 صباحاً.